BORIS Johnson a exhorté la nation à «se comporter de manière responsable» lors de la réouverture des jardins des pubs.

Le Premier ministre et le conseiller scientifique du gouvernement avertissent que les règles doivent être suivies pour minimiser un éventuel rebond dans les cas de Covid à mesure que les restrictions de verrouillage se soulagent.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Paul Turner efface la neige des bancs à l’extérieur du Robin Hood Inn à Pecket Well près de Hebden Bridge, West Yorkshire Crédits: Guzelian

Les pubs rouvriront pour le service extérieur en Angleterre le 12 avril Crédit: AFP

Les pubs et les restaurants reprennent les repas en plein air aujourd’hui dans un assouplissement majeur du verrouillage du coronavirus en Angleterre.

Les magasins jugés non essentiels rouvriront également lundi, tout comme les coiffeurs, les gymnases intérieurs, les piscines, les salons de manucure et les zoos dans un autre pas de retour vers la normalité.

Cependant, la mixité sociale à l’intérieur restera fortement limitée, avec environ deux adultes sur cinq n’ayant pas encore reçu leur première dose d’un vaccin Covid-19 et la grande majorité n’ayant pas encore reçu les deux.

M. Johnson a appelé à la prudence lors du « grand pas en avant ».

Il a déclaré: «Je suis sûr que ce sera un énorme soulagement pour les propriétaires d’entreprise qui ont été fermés depuis si longtemps, et pour tous les autres, c’est une chance de recommencer à faire certaines des choses que nous aimons et que nous avons manquées.

«J’exhorte tout le monde à continuer à se comporter de manière responsable et à se souvenir des« mains, du visage, de l’espace et de l’air frais »pour supprimer Covid alors que nous poursuivons notre programme de vaccination.»

Cela vient comme …

La fanfare de l’assouplissement des restrictions a été étouffée par le deuil national du duc d’Édimbourg.

M. Johnson a reporté sa pinte de fête et les communications du gouvernement ont été réduites à des messages essentiels après la mort du prince Philip vendredi à l’âge de 99 ans.

Pendant ce temps, le Pays de Galles bénéficiera également de libertés renouvelées à partir de lundi, avec une réouverture non essentielle du commerce de détail et des restrictions aux frontières assouplies pour permettre à nouveau de voyager avec le reste du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Les élèves restants retourneront à l’enseignement en face-à-face au Pays de Galles et en Irlande du Nord, des mouvements se répercutant en Écosse au retour des vacances de Pâques.

L’ordre de «rester à la maison» en Irlande du Nord prendra également fin car le nombre de personnes autorisées à se réunir en plein air passera de six à dix.

Le professeur Peter Horby, président du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag), a déclaré à Times Radio: «Le mot d’ordre doit être la prudence.

« On ne sait pas exactement quand ou quelle sera sa taille, mais il y aura, je pense, inévitablement un petit rebond dans le nombre de cas où les choses seront détendues. »

Les stands de nourriture attirent de grandes foules à Camden à la veille de la prochaine étape de l’assouplissement des restrictions relatives aux coronavirus Crédit: Alamy

Les foules ignorent la distanciation sociale à Camden Crédit: Alamy

Des membres du public au Regent’s Park de Londres dimanche Crédit: LNP

L’universitaire de l’Université d’Oxford a déclaré que le programme de vaccination réduirait au minimum les admissions et les décès à l’hôpital, mais a averti qu’il ne serait pas complètement efficace.

« Maintenant, l’étendue de cela dépend vraiment de la façon dont nous nous conformons aux restrictions en cours, nous devons donc vraiment y aller étape par étape », a-t-il ajouté.

« Je pense que nous pouvons être joyeux et profiter des libertés, mais nous devons encore réaliser qu’il y a encore un grand nombre de personnes qui n’ont pas été infectées ou vaccinées et qui seront donc en danger. »

En Angleterre, les pubs et les restaurants ont apporté des changements pendant le verrouillage pour maximiser leur capacité à servir les clients à l’extérieur.

Mais la British Beer and Pub Association estime que seulement 40 pour cent des établissements agréés ont l’espace pour rouvrir pour le service extérieur.

L’ancienne règle de couvre-feu de 22 heures et l’obligation de commander un repas copieux avec une boisson ont été supprimées, mais la distanciation sociale doit être respectée.

Les vacances nationales peuvent reprendre dans une certaine mesure, avec des nuitées autorisées dans des logements autonomes, tels que des locations de vacances et des campings où les installations intérieures ne sont pas partagées.

Mais ceux-ci ne peuvent être utilisés que par les membres du même ménage ou de la même bulle de soutien.

Les vacances internationales restent interdites jusqu’à une date inconnue, au milieu d’une dispute sur le coût des tests.

Les gens ne seront pas autorisés à se rendre chez eux, la socialisation à l’intérieur étant toujours interdite à l’extérieur des bulles de soutien.

Ce sera le troisième d’une série d’assouplissements depuis que le troisième lock-out national a été légalement imposé en Angleterre le 6 janvier.

La prochaine date importante est le 17 mai, date à laquelle la socialisation à l’intérieur sera autorisée en vertu de la «règle de six» – si le Premier ministre juge que le programme de vaccination rompt en toute sécurité le lien entre les infections et les décès.

Après trois mois de verrouillage national complet, le gouvernement a déclaré dimanche que sept autres personnes étaient décédées au Royaume-Uni dans les 28 jours suivant un test Covid-19 positif.

1730 autres cas confirmés en laboratoire ont également été annoncés.

Environ 61% des adultes ont reçu au moins une dose du vaccin, selon les chiffres officiels.

Cela suggère que plus de 32 millions de personnes ont reçu un coup.

Plus de 14 pour cent ont reçu les deux doses.