Boris Johnson exhorte les entreprises énergétiques à atténuer la crise du coût de la vie – mais n’offre aucun nouveau soutien après les pourparlers

Boris Johnson a déclaré qu’il continuerait de faire pression sur le secteur de l’énergie pour qu’il “travaille sur des moyens” d’aider à atténuer la crise du coût de la vie – mais n’a annoncé aucun nouveau soutien gouvernemental après des pourparlers difficiles.

Résistant à la pression d’agir de façon imminente, le Premier ministre sortant a déclaré lors d’une réunion avec le secteur de l’électricité à Downing Street qu’il appartiendrait à son successeur au n°10 de prendre des “décisions budgétaires importantes”.

Le Trésor a déclaré que Nadhim Zahawi, le chancelier, et les patrons de l’énergie ont convenu de “travailler en étroite collaboration” au cours des prochaines semaines pour s’assurer que les clients vulnérables sont soutenus face à la hausse des coûts.

Dans un avertissement aux entreprises et au milieu des informations faisant état d’un impôt sur les bénéfices exceptionnels plus strict, il a également souligné que le gouvernement continuerait à prendre des mesures «appropriées et proportionnées» évaluables face à des bénéfices extraordinaires.

Mais la réunion de jeudi intervient après des appels répétés à une intervention urgente du gouvernement – ​​avant la conclusion de la course à la direction des conservateurs – alors que les experts préviennent que les factures d’énergie pourraient dépasser 4 000 £ cet hiver.

Suite à la table ronde à Downing Street, M. Johnson a déclaré : « Les pays du monde entier ressentent l’impact de la guerre dévastatrice de Poutine en Ukraine.

“Nous savons que cet hiver sera difficile pour les habitants du Royaume-Uni, c’est pourquoi nous faisons tout ce que nous pouvons pour les soutenir et devons continuer à le faire”.

Il a ajouté: “Après notre réunion d’aujourd’hui, nous continuerons d’exhorter le secteur de l’électricité à continuer à travailler sur les moyens d’atténuer les pressions du coût de la vie et à investir davantage et plus rapidement dans la sécurité énergétique britannique.”

M. Zahawi a déclaré: «Nous avons déjà agi pour protéger les ménages avec 400 £ de réduction sur les factures d’énergie et des paiements directs de 1 200 £ pour 8 millions des familles britanniques les plus vulnérables.

“Dans un esprit d’unité nationale, ils ont accepté de travailler avec nous pour faire plus pour aider les personnes qui en ont le plus besoin.”

