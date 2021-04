Boris Johnson demandera cette semaine aux dirigeants du monde de faire plus pour s’attaquer au «plus grand défi» qu’est la crise climatique.

Jeudi, le Premier ministre profitera d’un sommet organisé par le président américain Joe Biden pour appeler ses homologues mondiaux à aller plus loin dans la protection de la planète, a déclaré Downing Street.

Le Royaume-Uni appellera les autres pays à «transformer l’ambition en action» en matière de changement climatique.

Alok Sharma, le tsar du changement climatique du Premier ministre, se rendra également au Japon pour aider à renforcer le soutien international.

Ces mesures interviennent alors que le Royaume-Uni se prépare à accueillir le sommet majeur de la Cop26 sur le climat à Glasgow en novembre.

Le n ° 10 a déclaré que le Royaume-Uni «utilisait toutes les voies internationales» disponibles pour demander à chaque pays de fixer des objectifs ambitieux de réduction des émissions.

Le président de la police, M. Sharma, doit rencontrer le Premier ministre japonais Yoshihide Suga et lui demandera de suivre l’exemple du Royaume-Uni en supprimant progressivement le soutien à l’énergie au charbon.

Il doit également s’entretenir avec d’autres ministres du gouvernement, des chefs d’entreprise et des représentants de la société civile pour souligner le rôle clé du Japon dans la direction de l’opinion internationale.

M. Sharma a déclaré: «Le Sommet des dirigeants américains sur le climat est un événement majeur en cette année vitale pour l’action climatique sur la route de la Cop26 à Glasgow.

«La crise climatique est le plus grand défi auquel nous sommes confrontés et il est de notre devoir de la relever.

«Nous faisons des progrès, mais nous n’en sommes pas encore là – il reste encore beaucoup à faire.»

Il a ajouté: «Nous devons transformer l’ambition en action et en nous réunissant cette semaine, nous cherchons à relever l’ambition climatique mondiale, à maintenir l’élan que nous avons déjà vu et à nous assurer de le maintenir. [a global change of] 1,5 degré de portée. «

L’ancien secrétaire aux affaires s’est rendu au Costa Rica, en Éthiopie, au Nigeria, en Corée du Sud, au Népal et en Inde ces dernières semaines, a déclaré le n ° 10.

Dans la perspective de novembre, le Royaume-Uni demande également aux pays donateurs de respecter leur engagement d’obtenir 100 milliards de dollars (72 milliards de livres sterling) de financement public pour aider à soutenir les pays en développement et à atteindre les objectifs du précédent accord de Paris sur le changement climatique.