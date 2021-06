Boris Johnson exhorte les dirigeants du G7 à construire un monde «plus neutre en termes de genre et plus féminin»

BORIS Johnson a appelé aujourd’hui les dirigeants du G7 à reconstruire le monde post-Covid « d’une manière plus neutre, plus féminine ».

Le Premier ministre a présidé la première réunion cruciale du sommet à Cornwall cet après-midi après avoir salué les dirigeants avec Carrie Symonds sur la plage.

Boris Johnson préside aujourd’hui les discussions au G7 Crédit : Reuters

Les dirigeants se sont ensuite assis pour des discussions en table ronde Crédit : AFP

Carrie Johnson et le Premier ministre canadien Justin Trudeau ont un coup de coude enthousiaste Crédit : Reuters

Boris et Macron au G7 cet après-midi Crédit : Reuters

Les Johnson et les Biden au G7 à Cornwall Crédit : Reuters

Boris Johnson est à l’honneur aux côtés de Macron et Biden Crédit : AFP

Emmanuel Macron et Joe Biden s’embrassent alors qu’ils remontent la plage de Carbis Bay Crédit : Reuters

Dans ses remarques liminaires, le Premier ministre a déclaré que les nations devraient s’engager à « reconstruire de manière plus égalitaire. Peut-être d’une manière plus neutre, plus féminine ».

Johnson et Carrie Symonds ont accueilli plus tôt les dirigeants mondiaux au sommet du G7 à Cornwall cet après-midi – avec un coup de coude sur la plage.

Un par un, les présidents et premiers ministres ont descendu une promenade sur le sable de Carbis Bay avec leurs partenaires pour rencontrer le couple hôte, avec Jill Biden en plaisantant: « C’est comme un mariage! »

Rayonnant M. Johnson était au centre de la scène aux côtés de Joe Biden et Emmanuel Macron alors que le groupe posait pour leur « photo de famille » traditionnelle – mais socialement distanciée – pour la première fois en deux ans.

Les dirigeants mondiaux ont convergé vers les Cornouailles pour trois jours de discussions cruciales où ils élaboreront des plans pour lutter contre le coronavirus, le changement climatique et la pauvreté mondiale.

Pour sa sortie la plus importante sur la scène mondiale depuis qu’il est devenu Premier ministre, il portait un costume anthracite et une cravate bleu clair – mais sa vadrouille blonde caractéristique était secouée par une forte brise marine alors qu’il se tenait sur la plage.

Carrie portait une robe mi-longue rose vif de Roksanda, une créatrice basée à Londres, ainsi que des chaussures LK Bennett.

Après avoir arpenté une promenade en bois clair avec son mari, la Première Dame Biden a plaisanté: « J’ai l’impression que nous sommes à un mariage ».

Plus tard, M. Johnson – qui s’est marié il y a moins de quinze jours – a fait remarquer que c’était comme « marcher dans l’allée ».

Le président Biden a exhorté les médias rassemblés à aller nager, plaisantant « tout le monde dans l’eau ».

Des journalistes lui ont demandé quel serait son message à Vladimir Poutine, qu’il rencontrerait la semaine prochaine, et il a répondu « Je vous le dirai après l’avoir livré ».

Il s’est avéré que Carrie avait repéré le Premier ministre canadien Justin Trudeau en train de nager dans la mer plus tôt ce matin.

Johnson était également allé chercher un pourboire dans l’eau vivifiante au large de la côte de Cornouailles à l’aube.

Après la photo de famille des dirigeants, la chancelière allemande Angela Merkel a exhorté M. Johnson à aller de l’avant, lui disant « vous êtes le leader ».

Mais alors que M. Johnson avançait, le président Macron en a profité pour passer son bras autour des épaules du président Biden et entamer une discussion animée. Ses propos étaient inaudibles.

Les dirigeants nationaux – ainsi que les chefs de l’UE Ursula von der Leyen et Charles Michel – se sont ensuite assis autour d’une table de fabrication locale à l’hôtel Carbis Bay pour le premier cycle de pourparlers.

Présidant la réunion, M. Johnson a ouvert: « C’est vraiment merveilleux de voir tout le monde en personne, je ne peux pas dire quelle différence cela fait. »

Les dirigeants se sont ensuite assis autour d’une table de fabrication locale à l’hôtel Carbis Bay pour la première série de pourparlers Crédit : Reuters

Le Premier ministre et la nouvelle Mme Johnson se rendent à la plage de Carbis Bay pour saluer les dirigeants mondiaux Crédit : Reuters

Le coude de Boris Johnson heurte le président du Conseil de l’UE, Charles Michel Crédit : EPA

Carrie et Boris Johnson avec Emmanuel et Brigitte Macron Crédit : AFP

Carrie Johnson salue la chancelière allemande Angela Merkel avec un coup de coude Crédit : AFP

Au début du G7 :

M. Johnson a eu des entretiens avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le Premier ministre italien Mario Draghi et le Premier ministre japonais Yoshihide Suga ce matin.

Cela faisait suite à une réunion inaugurale joviale hier soir avec le président américain Joe Biden, la première dame Jill et sa nouvelle épouse Carrie.

Par la suite, M. Johnson a qualifié l’alliance transatlantique de « relation indestructible ».

Il a également salué l’équipe Biden comme une « bouffée d’air frais », prenant un coup à Donald Trump qui a pris un marteau pour la diplomatie a laissé le dernier G7 en carnage.

La réunion a également vu le bébé de Downing Street Wilf s’aventurer sur la scène mondiale, aller pagayer dans la mer avec sa mère et Jill Biden, qui lui a offert un exemplaire du livre pour enfants du président Biden.

Le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et la cheffe de l’UE Ursula von der Leyen ont également atterri à l’aéroport de Newquay ce matin.

Ils risquent de détourner le sommet pour informer M. Johnson des menaces britanniques de déchirer des parties de l’accord sur le Brexit pour apaiser les tensions croissantes en Irlande du Nord.

Hier, le Premier ministre a fustigé ces contrôles « excessivement contraignants » sur les marchandises arrivant dans la province – mais a déclaré que le G7 n’était pas l’endroit où trouver une solution.

M. Johnson souhaite plutôt se concentrer sur la « reconstruire en mieux » à partir de la pandémie, dévoilant son argumentaire phare pour « vacciner le monde » d’ici 2022.

Boris et Carrie à Carbis Bay cet après-midi Crédit : AP

Boris et Merkel mènent le peloton des leaders mondiaux au G7 à Carbis Bay Crédit : EPA

Il a appelé ses collègues dirigeants à faire un don d’un milliard de jabs aux pays les plus pauvres – et a promis 100 millions de la Grande-Bretagne.

Ouvrant le sommet, le Premier ministre a déclaré que les économies du G7 avaient le potentiel de « rebondir très fortement » après la crise.

Il a ajouté: « Mais il est vital que nous ne répétions pas l’erreur de la dernière grande crise, la dernière grande récession économique de 2008, lorsque la reprise n’était pas uniforme dans toutes les parties de la société. »

Il y avait un risque que la pandémie laisse une « cicatrice durable » car « les inégalités peuvent être enracinées », a déclaré M. Johnson.

« Nous devons nous assurer qu’au fur et à mesure que nous nous rétablissons, nous nivelons nos sociétés et nous reconstruisons mieux », a-t-il ajouté.

Après un après-midi de tables rondes, les dirigeants auront droit à une somptueuse réception avec la reine à l’Eden Project.

Ils seront traités avec du turbot pêché localement rôti sur l’os avec des pommes de terre nouvelles de Cornouailles et du pesto à l’ail sauvage avec des légumes verts.