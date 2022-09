Boris Johnson exhorte les députés conservateurs à “mettre de côté les désaccords” et à s’unir derrière le nouveau Premier ministre

Boris Johnson a exhorté son parti à se rassembler et à soutenir son nouveau chef “de tout cœur” avant que le résultat de la course à la direction des conservateurs ne soit annoncé la semaine prochaine.

Soit Liz Truss ou Rishi Sunak seront déclarés comme le nouveau chef du Parti conservateur lundi et, écrivant dans le Dimanche Expressle Premier ministre sortant a mis en avant les capacités des deux candidats.

Après un été de campagne, M. Johnson a déclaré: «Demain, le grand suspense national sera terminé et le pays apprendra enfin le nom de notre nouveau Premier ministre.

“C’est le moment pour tous les conservateurs de se rassembler – et de soutenir ce nouveau chef de tout cœur. C’est le moment de mettre de côté les désaccords de ces dernières semaines, aussi fascinants soient-ils, et de faire passer l’intérêt national au premier plan.

Il y a eu des questions ces dernières semaines sur la façon dont le parti passe de la compétition, après que Mme Truss et M. Sunak aient proposé des visions concurrentes et parfois divergentes pour le parti au pouvoir et le pays dans son ensemble.

Mais M. Johnson a écrit: «Alors que je quitte Number Ten après trois années difficiles mais souvent exaltantes, je sais à quel point ce travail est important et exigeant. Je sais aussi que l’un ou l’autre candidat est plus que capable de livrer pour le peuple de ce pays.

On s’attend généralement à ce que son successeur soit Mme Truss, qui devra faire face à de nombreux défis dans ce rôle, notamment une crise de l’énergie et du coût de la vie, une inflation galopante, de nouvelles grèves et la guerre en cours en Ukraine.

Selon le L’heure du dimanche, Mme Truss devrait mettre la crise de l’énergie en tête de son ordre du jour, si elle est élue lundi. L’annonce devrait être “très courte” avec un “événement fiscal” ci-joint qui aura lieu dans les semaines à venir.

Samedi, un haut député conservateur et ancien ministre du Cabinet s’est adressé au Gardien, mettant en garde Mme Truss contre le fait de remplir des rôles au sein du cabinet avec des loyalistes du futur ancien Premier ministre, suggérant qu’il y aurait des conséquences « explosives » si le successeur de M. Johnson ne faisait pas d’efforts pour unir le parti.

Ces derniers jours ont été pleins de spéculations sur qui pourrait composer le Cabinet dans une administration Truss, avec le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng parmi ceux qui sont pressentis pour de hautes fonctions. L’indépendant a rapporté vendredi que Mme Truss devrait déplacer Therese Coffey au poste de secrétaire à la santé.

La Télégraphe du dimanche a spéculé en outre que Simon Clarke, secrétaire en chef du Trésor, se dirigeait vers le département Leveling Up.

Volodymyr Zelensky a fait l’éloge de M. Johnson en le qualifiant de “véritable ami” avant ses derniers jours au pouvoir (PA)

M. Johnson a également utilisé son Dimanche Express article pour répéter l’un de ses principaux messages de ces dernières semaines, exhortant le peuple britannique à rester résolu à soutenir l’Ukraine malgré la crise actuelle du coût de la vie.

Il dit également que les deux candidats à son successeur, s’ils sont élus, « feront encore plus » pour soutenir les ménages en difficulté.

Mme Truss a jusqu’à présent indiqué qu’elle offrirait un nouveau soutien aux ménages, mais a donné peu de détails sur la forme exacte que cela pourrait prendre.

Tout au long de la campagne, elle s’est engagée à “commencer à réduire les impôts dès le premier jour” avec une nouvelle révision du budget et des dépenses qui inverserait la hausse d’avril de l’assurance nationale et l’augmentation de l’impôt sur les sociétés de 19% à 25% l’année prochaine.

Liz Truss refuse de dire si elle offrira de l’aide pour les factures d’énergie cet hiver

“Je sais que les deux candidats feront encore plus pour aider les gens avec l’argent dont ils ont besoin pour payer leurs factures, en plus des grosses sommes qui arrivent déjà dans les semaines et les mois à venir”, écrit M. Johnson.

“Les deux candidats trouveront d’autres moyens d’alléger les pressions sur les familles, comme des réductions d’impôt raisonnables.

«Je sais qu’ensemble, nous traverserons cette crise du coût de la vie tout comme nous avons traversé Covid – et n’oubliez jamais à quel point les choses semblaient sombres il y a à peine quelques années.

“Des milliers de personnes sont mortes d’une nouvelle maladie effrayante, et l’économie a été choquée par la plus forte baisse de production depuis 300 ans.”

M. Johnson poursuit : « Oui, la crise énergétique de Poutine est dure. Oui, cela a été et sera difficile cet hiver, pour les familles dont les factures de gaz et d’électricité sont montées en flèche par sa guerre brutale en Ukraine.

« Mais s’il pense pouvoir réussir son chantage économique, il se trompe.

« S’il pense qu’il peut nous forcer à abandonner notre soutien aux Ukrainiens et à lever les sanctions contre la Russie, alors il sous-estime terriblement le peuple britannique.

« S’il pense qu’il peut forcer la Grande-Bretagne et le reste de l’Europe à retomber dans une lâche dépendance vis-à-vis des hydrocarbures russes, il se trompe complètement. Nous gagnerons dans la lutte, tout comme les Ukrainiens gagneront.

“Nous sortirons plus forts et plus résilients de l’autre côté.”

Après son mandat de Premier ministre, M. Johnson fait toujours l’objet d’une enquête en cours par la commission des privilèges pour savoir s’il a induit le Parlement en erreur en refusant d’avoir connaissance des partis qui enfreignent la loi à Downing Street par le biais du verrouillage – avec de hauts députés conservateurs et des loyalistes de M. Johnson cherchant à annuler l’enquête. avec une motion parlementaire.

La course à la direction se termine le lundi 5 septembre, avec Graham Brady, président du Comité de 1922, annonçant le gagnant avant que la candidate retenue ne rencontre la reine chez elle à Balmoral mardi.