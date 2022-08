Boris Johnson exhorte le monde à rester ferme contre Mad Vlad Poutine avec une semaine d’interventions politiques sur l’Ukraine

BORIS Johnson “mettra une NLAW” sous la communauté internationale, l’exhortant à rester ferme avec l’Ukraine dans un blitz de politique étrangère d’une semaine.

Le Premier ministre – qui revient aujourd’hui de ses vacances d’été en Grèce – se remettra au travail en visant Mad Vlad Poutine avec une série d’interventions.

Boris Johnson et le président Zelensky

Alors qu’il ne reste que deux semaines au n ° 10, Boris veut cimenter son héritage en tant qu’ami le plus proche de l’Ukraine.

Il devrait tenir des appels avec son ami proche le président Volodymyr Zelensky cette semaine.

Alors que No10 et le ministère des Affaires étrangères devraient marquer le jour de l’indépendance de l’Ukraine – la célébration de la libération de la nation de l’Union soviétique – ce mercredi.

La secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss – la grande favorite pour remplacer Boris en tant que Premier ministre – devrait également imprimer sa marque sur la relation spéciale avec un article dans un journal ukrainien.

Un allié du Premier ministre a déclaré que Boris tiendrait le monde entier sous le feu pour maintenir son soutien militaire et politique à l’Ukraine même après son départ du numéro 10.

Ils ont dit au Sun : “Il mettra une NLAW sous la communauté mondiale sur l’Ukraine.”

On s’attend également à ce que l’accent soit mis sur le programme Home for Ukraine – qui a vu des Britanniques au grand cœur donner des maisons à plus de 100 000 Ukrainiens fuyant les missiles de Poutine.

Plusieurs ministres devraient se rendre chez nos alliés de l’OTAN en Europe de l’Est.