Boris Johnson a exhorté Israël et les Palestiniens à «prendre du recul» et aux deux parties de faire preuve de retenue, au milieu des tensions et de la violence croissantes.

« Le Royaume-Uni est profondément préoccupé par la violence croissante et le nombre de victimes civiles et nous voulons voir une désescalade urgente des tensions », a déclaré M. Johnson dans un court communiqué publié sur les réseaux sociaux mercredi matin.

De nouveaux affrontements ont commencé vendredi lorsque plus de 200 Palestiniens et 17 policiers israéliens ont été blessés à Jérusalem.

Des milliers de fidèles s’étaient rassemblés à la mosquée al-Aqsa de la ville pour leurs prières hebdomadaires du vendredi et ont été attaqués par la police avec des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes.

La démonstration de force des autorités israéliennes était en réponse aux manifestations du Ramadan contre les restrictions policières dans la vieille ville et la menace d’expulsion de dizaines de Palestiniens de leurs maisons dans le quartier de Sheikh Jarrah.

La violence s’est rapidement intensifiée, les militants du Hamas tirant des roquettes sur le territoire israélien et Israël répondant par des frappes aériennes.

43 personnes, dont 13 enfants, ont été tuées par les frappes aériennes israéliennes, tandis que les roquettes du Hamas en ont tué cinq.

