Boris Johnson exhorté à réformer les règles d’auto-isolement de Covid, car l’application du NHS pourrait forcer un million de personnes à se mettre en quarantaine chaque jour

BORIS Johnson est sous pression pour réviser les règles d’auto-isolement de Covid avant qu’elles « paralysent » l’économie, a-t-on rapporté.

Les chefs d’entreprise ont appelé à des réformes du système, y compris l’application NHS qui envoie un ping aux Britanniques qui sont entrés en contact avec toute personne porteuse du virus.

Boris Johnson fait face à des appels à réformer les règles d’auto-isolement de Covid Crédit : EPA

Un nouveau système de test quotidien empêcherait les Britanniques piqués qui ont été en contact avec des porteurs de Covid de s’auto-isoler Crédit : AFP

Les contacts des cas de Covid doivent s’auto-isoler pendant 10 jours, avec des craintes jusqu’à un million de Britanniques PAR JOUR pourraient devoir mettre en quarantaine si les infections continuent d’augmenter.

Les patrons ont déclaré que la règle d’auto-isolement causait le chaos avec des entreprises à court de personnel.

Les hôpitaux, les bars et les restaurants font partie des lieux de travail confrontés à des travailleurs absents contraints de se mettre en quarantaine à domicile.

Le Dr Adam Kucharski, membre du groupe de modélisation scientifique de la grippe pandémique, qui conseille le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), a appelé le gouvernement à essayer des alternatives à la période d’auto-isolement de 10 jours.

« MILLIONS PAR JOUR »

Le Dr Kucharski a déclaré à World At One de BBC Radio 4: «Si nous arrivons à une situation au cours de l’été où il y a 30 000 à 40 000 cas par jour, vous envisagerez peut-être même plus d’un million de contacts par jour qui pourraient être éligibles à la quarantaine. .

« Dans les situations où vous mettez en quarantaine un grand nombre de personnes, vous vous retrouvez avec des résultats similaires au verrouillage. »

En mai, il a été signalé que des règles strictes seraient assouplies pour 40 000 personnes dans un programme pilote lancé par le gouvernement.

Cela survient alors que les ministres du gouvernement envisagent d’effectuer des tests quotidiens afin que les Britanniques vaccinés n’aient pas à se mettre en quarantaine.

NHS Test & Trace devient un énorme problème pour nos pubs Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer & ; Association des pubs (BBPA)

Surces a déclaré au Daily Mail que le changement pourrait être introduit « bientôt » – avec la possibilité que le système soit révisé avant la « Journée de la liberté » du 19 juillet.

La semaine dernière, environ 400 000 personnes ont été invitées à s’isoler par le personnel de Test and Trace ou par l’application NHS.

Les chefs d’entreprise ont exhorté le gouvernement à modifier les règles actuelles pour empêcher le personnel de rester à la maison si l’application les alerte.

Julian Metcalfe, fondateur de Pret a Manger and Itsu, a déclaré : « Avec le nombre croissant d’infections chez les jeunes, vous ne pouvez pas fermer toutes les autres entreprises tous les deux jours.

« C’est comme dire à une entreprise qu’elle ne peut pas fonctionner s’il y a une grippe qui sévit. »

LES CAS AUGMENTENT

Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer & Pub Association (BBPA), a déclaré : « Pour l’avenir, NHS Test & Trace devient un énorme problème pour nos pubs.

« Déjà, les pubs ferment ou réduisent considérablement leurs heures d’ouverture en raison de pénuries de personnel causées par les pings d’applications – malgré les tests négatifs du personnel aux tests de flux latéral.

« Les rapports selon lesquels toute personne ayant les deux jabs n’aura pas à s’isoler d’un ping NHS Test & Trace tant qu’elle sera négative sur un test de flux latéral ne fonctionnera pas pour notre secteur.

« Nous exhortons le gouvernement à travailler avec nous pour trouver une solution raisonnable à ce problème qui assure toujours la sécurité du personnel et des clients. »

Le nombre de personnes testées positives pour Covid a augmenté de près de 75 % en une semaine seulement.

27 125 autres Britanniques ont été testés positifs pendant la nuit, tandis que 27 autres sont morts du virus mortel.

Pendant ce temps, le nombre de patients admis dans les hôpitaux avec un coronavirus a également bondi de près de 17%.

Mais le Royaume-Uni devrait continuer à se préparer pour la « journée de la liberté » ce mois-ci – après que les députés se soient engagés à poursuivre la feuille de route de Boris Johnson.

Les experts admettent que les nombres de tests positifs ont maintenant atteint un niveau « troublant ».