Boris Johnson exhorté à «faire de l’accès aux produits à base de cannabis médicinal sur le NHS une réalité» par la mère d’Alfie Dingley

Boris Johnson a été exhorté à « faire de l’accès aux produits à base de cannabis médicinal sur le NHS une réalité » par la mère d’Alfie Dingley, qui, selon elle, n’est que l’un des trois patients ayant une ordonnance pour ce traitement.

Hannah Deacon a écrit au Premier ministre pour lui demander de s’assurer que les autres enfants puissent recevoir le même traitement qu’Alfie, neuf ans, qui, selon elle, lui a « sauvé la vie » et « a mis fin à ses crises d’épilepsie graves pendant plusieurs mois à la fois ». .

Alfie, qui souffre d’une forme rare d’épilepsie, a été le premier patient du Royaume-Uni à obtenir une licence permanente pour se faire prescrire du cannabis médicinal par le NHS lorsqu’il en a reçu une il y a plusieurs années.

Les médecins spécialistes sont autorisés à prescrire du cannabis médicinal aux patients depuis 2018, lorsque le gouvernement a modifié ses règles sur le traitement à la suite d’une campagne très médiatisée menée par des familles, dont les parents d’Alfie.

Dans sa lettre à M. Johnson, Mme Deacon a déclaré: « Il est vite devenu clair que le changement juridique était cependant bien intentionné, un échec complet, les familles se voyant toujours refuser l’accès à une ordonnance du NHS à chaque instant. »

Elle a ajouté: « Jusqu’à présent, seules trois ordonnances pour du cannabis à base de plantes entières ont été émises par le NHS, et chacun de ces enfants avait derrière lui une campagne médiatique pour faire pression sur le gouvernement. »

Mme Deacon a attribué cela au fait que ces médicaments sans licence ne sont pas commandés par le NHS.

Elle a déclaré que le National Institute for Health and Care Excellence, un organisme consultatif, s’appuie sur des preuves issues d’essais contrôlés randomisés (ECR).

« Les données RCT qui sont conçues pour des composés uniques, ne peuvent pas collecter efficacement des données sur les propriétés médicinales de cette plante sans perdre les avantages de la plante entière », a-t-elle déclaré.

« À moins que le fait ne soit plus largement reconnu, nous resterons à jamais bloqués avec un accès bloqué pour les enfants très pauvres qui sont soit laissés souffrir inutilement, forcés de payer des milliers de livres en privé ou encore plus inquiétants attirés par le marché noir. »

Mme Deacon a ajouté : « Cette situation abominable met le pouvoir du bien-être de certains de ces enfants entre les mains de criminels.

« En tant que parent, vous feriez n’importe quoi pour soulager la souffrance de votre enfant et c’est ce que nous voyons : des parents désespérés forcés d’acheter des produits dangereux sur le marché noir pour traiter leurs enfants avec des produits de qualité inférieure, dangereux et surtout illégaux. «

Elle a demandé au Premier ministre de la rencontrer pour discuter de la manière de « mettre fin à cette souffrance » des patients et de « faire de l’accès aux produits à base de cannabis médicinal sur le NHS une réalité ».

Plus tôt cette année, des groupes de campagne ont déclaré qu’il fallait faire davantage pour augmenter la disponibilité de ce traitement sur le NHS pour les enfants atteints d’épilepsie sévère.

Un porte-parole du NICE a déclaré : « Le fait que le NICE n’ait fait aucune recommandation à l’échelle de la population pour l’utilisation de médicaments à base de cannabis pour les personnes atteintes d’épilepsie sévère résistante au traitement ne devrait pas être interprété par les professionnels de la santé comme signifiant qu’ils sont empêchés d’envisager l’utilisation de ces médicaments lorsque cela est cliniquement approprié dans un cas individuel.

Ils ont ajouté: «Les patients de cette population peuvent se voir prescrire des médicaments à base de cannabis si le professionnel de la santé considère que cela serait approprié sur un équilibre entre les avantages et les risques, et en consultation avec le patient, ses familles et ses soignants ou son tuteur. Nous avons clarifié la directive pour que cela soit clair.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré : « Le gouvernement a modifié la loi pour permettre aux médecins spécialistes de prescrire des produits à base de cannabis non autorisés à des fins médicales lorsque cela est cliniquement approprié et dans le meilleur intérêt des patients.

« Les médicaments sous licence à base de cannabis sont financés par le NHS lorsqu’il existe des preuves claires de leur sécurité et de leur efficacité clinique. »

Downing Street a été approché pour commentaires.