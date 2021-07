Boris Johnson exhorté à abandonner le plan « dangereux et contraire à l’éthique » de lever les restrictions de Covid le 19 juillet

Boris Johnson fait face à des appels à abandonner les plans pour supprimer presque toutes les restrictions Covid restantes, car une coalition de plus de 100 scientifiques et médecins avertit qu’il s’agit d’une « expérience dangereuse et contraire à l’éthique ».

Après que Sajid Javid, le secrétaire à la Santé, a admis que les cas quotidiens pourraient dépasser 100 000 en été alors que les mesures sont levées le 19 juillet, les experts ont souligné qu’il y avait de « graves risques » impliqués dans ce qu’ils ont décrit comme une politique « illogique ».

La lettre – publiée aujourd’hui dans la revue médicale La Lancette – affirme que la stratégie des ministres face à l’augmentation des cas de variante Delta «fournit un terrain fertile pour l’émergence de variantes résistantes aux vaccins».

Les 122 signataires avertissent également que la transmission non atténuée affectera «de manière disproportionnée» les enfants et les jeunes qui n’ont pas reçu de vaccin, avec une forte circulation du virus entraînant «des perturbations éducatives importantes» – malgré la suppression des bulles scolaires.

Cela fait suite à l’annonce du Premier ministre lors d’une conférence de presse n ° 10 lundi que toutes les règles sur la distanciation sociale, y compris l’obligation de porter des masques, seront levées dans un peu moins de quinze jours si la date du 19 juillet est approuvée la semaine prochaine.

Selon les dernières statistiques du gouvernement, le Royaume-Uni a enregistré mercredi 32 548 nouvelles infections au virus – le chiffre quotidien le plus élevé depuis janvier alors que l’Angleterre subissait un troisième verrouillage. Parmi la population adulte, plus de 86 % ont désormais reçu une première dose d’un vaccin contre le Covid-19 tandis que plus de 64 % ont reçu les deux vaccins.

Alors que le lien entre l’infection à Covid et la mort a été affaibli, ajoutent-ils dans la lettre, il n’a « pas été rompu, et l’infection peut toujours provoquer une morbidité importante dans les maladies aiguës et à long terme ».

Les signataires comprennent Sir David King, ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement, le Dr Chaand Nagpaul, président de la British Medical Association (BMA), aux côtés d’experts internationaux et de membres du groupe Independent Sage mis en place pour suivre le groupe consultatif scientifique du gouvernement pour Urgences.

« À la lumière de ces risques graves, et étant donné que la vaccination offre la possibilité d’atteindre rapidement le même objectif d’immunité de la population sans les encourir, nous considérons que toute stratégie qui tolère un niveau élevé d’infection est à la fois contraire à l’éthique et illogique », indique la lettre.

« Le gouvernement britannique doit reconsidérer sa stratégie actuelle et prendre des mesures urgentes pour protéger le public, y compris les enfants. Nous pensons que le gouvernement se lance dans une expérience dangereuse et contraire à l’éthique, et nous l’appelons à suspendre ses plans d’abandon des mesures d’atténuation le 19 juillet 2021. »

Il ajoute: «Alors que la troisième vague de la pandémie s’installe à travers l’Angleterre, le gouvernement britannique prévoit de rouvrir davantage la nation.

« L’acceptation implicite dans cette décision est que les infections vont augmenter, mais que cela a de l’importance parce que » les vaccins ont rompu le lien entre les infections et la mortalité « . Le 19 juillet 2021 – marqué Freedom Day – presque toutes les restrictions devraient prendre fin. Nous pensons que cette décision est dangereuse et prématurée.

Rédacteur en chef de La Lancette, le Dr Richard Horton, a souligné qu’il n’y avait « aucun consensus scientifique » sur les plans du gouvernement de supprimer les restrictions légales de Covid en un peu moins de quinze jours.

Au lieu de cela, il a déclaré : « Il y a un profond désaccord. De nombreux scientifiques sont sincèrement préoccupés par le fait qu’avec des nombres de doubles vaccinations sous-optimaux et des taux de transmission en augmentation rapide, nous sommes à un moment très dangereux de la pandémie. »

Le Dr Horton a ajouté : « La suppression des mandats le 19 juillet accélérera non seulement la transmission du virus, avec une augmentation substantielle des niveaux de maladie aiguë, d’hospitalisation et de COVID longue, mais créera également les conditions pour l’émergence de nouvelles variantes qui pourraient échapper à la protection vaccinale.

« Le plan du gouvernement n’est pas, comme certains l’ont caractérisé, un pari raisonnable – c’est un danger entièrement inutile et auto-infligé qui causera de réels dommages à la santé. »

Le Dr Nagpaul a déclaré que si le lien entre les hospitalisations et les décès avait eu lieu le week-end en raison du déploiement du programme de vaccination, « il n’a pas été rompu ».

« Nous savons que les masques sont efficaces pour arrêter la propagation, il est donc absurde et dangereux pour le gouvernement d’abandonner le port obligatoire du masque dans les lieux publics intérieurs, tels que les transports publics, le 19 juillet », a-t-il déclaré.

« Il est vital que nous poursuivions ces mesures ciblées pour empêcher la propagation de ce virus mortel jusqu’à ce que nous ayons suffisamment de population complètement vaccinée avec les deux doses. «

L’avertissement d’une « expérience dangereuse » a également été repris par les experts impliqués dans l’enquête populaire sur Covid, qui ont suggéré mercredi que la décision de lever les restrictions restantes affecterait de manière inégale les communautés à travers le pays, selon Le gardien.

« Nous élargissons encore les inégalités en matière de santé que nous avons observées au cours de la dernière année », a déclaré le Dr Tolullah Oni, épidémiologiste à l’Université de Cambridge.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Le succès du déploiement du vaccin sauve des vies, ayant gravement affaibli le lien entre les cas et les hospitalisations.

«Nous avons adopté une approche prudente pour poursuivre la feuille de route, retardant l’étape 4 pour permettre des millions de vaccinations supplémentaires afin que chaque personne la plus à risque soit pleinement protégée.

« Notre approche après l’étape 4 équilibre la nécessité de protéger à la fois les vies et les moyens de subsistance et nous ne procéderons que le 19 juillet, nos quatre tests ayant été satisfaits. »