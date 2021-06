Boris Johnson « examinera les statistiques de Covid cette semaine » avant de prendre la décision de verrouillage du 21 juin

BORIS JOHNSON EXAMINERA LES STATISTIQUES COVID CETTE SEMAINE POUR DÉCIDER DES RESTRICTIONS DE LEVAGE LE 21 JUIN, RÉVÈLE MATT HANCOCK

BORIS Johnson examinera les statistiques de Covid cette semaine pour décider de la levée des restrictions le 21 juin, a révélé Matt Hancock.

Le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il était « trop tôt » pour déterminer si le gouvernement lèverait toutes les restrictions sur les coronavirus plus tard ce mois-ci.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu quelque chose dans les données qui pourrait retarder la réouverture ce mois-ci, le ministre du Cabinet a déclaré à Sky News: « Il est trop tôt pour prendre une décision finale à ce sujet. Le Premier ministre, moi et l’équipe examinerons tous les les données de cette semaine.

« Nous avons dit que nous donnerions aux gens suffisamment de temps avant la date du 21 juin qui est prévue comme la prochaine étape – qui ne doit pas être avant le 21 juin – et l’essentiel est de voir si les quatre tests que nous avons fixés ont C’est en termes de nombre de cas, et les cas sont en légère augmentation, le nombre d’hospitalisations, qui sont beaucoup plus stables.

« C’est parce que le troisième test, le déploiement du vaccin, se déroule incroyablement bien. Ensuite, bien sûr, nous devons examiner l’impact des nouvelles variantes et nous avons constaté un impact très important d’une nouvelle variante – le Delta (également connue sous le nom de variante indienne) – au cours du dernier mois environ. »