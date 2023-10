Boris Johnson a déclaré à des conseillers principaux que le virus Covid était « simplement une façon naturelle de traiter les personnes âgées » et qu’il « n’achetait plus » le fait que le NHS ait été débordé pendant la pandémie, a appris l’enquête sur la pandémie.

Dans un message WhatsApp envoyé à ses principaux collaborateurs en octobre 2020, l’ancien Premier ministre a déclaré qu’il avait été « légèrement secoué » par les taux d’infection à Covid et a suggéré qu’il n’était, par conséquent, pas convaincu que les hôpitaux étaient au bord du gouffre malgré les avertissements publics du NHS. les chefs et le personnel de première ligne.

L’ancien conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, a décrit dans son journal une « série d’échanges dingues » lors d’une réunion du mois d’août. Il a noté que Johnson semblait « obsédé par le fait que les personnes âgées acceptent leur sort » et laissent les plus jeunes vivre leur vie pendant la pandémie.

Une autre note de Vallance, après une réunion en décembre 2020, faisait allusion au pouvoir exercé par la droite du parti conservateur pendant la pandémie : « Le Premier ministre a dit qu’il avait agi tôt et que le public était avec lui (mais pas son parti).

«Il dit que son parti ‘pense que tout cela est pathétique et que le Covid n’est qu’une manière naturelle de traiter les personnes âgées – et je ne suis pas entièrement sûr d’être en désaccord avec eux.’ Beaucoup de gens modérés pensent que c’est un peu trop. »

Le journal de Vallance raconte également comment Mark Spencer, alors whip en chef, a déclaré lors d’une réunion du cabinet en décembre 2020 que « nous devrions laisser les personnes âgées comprendre et protéger les autres ». Il a déclaré que Johnson avait ensuite ajouté : « Beaucoup de mes députés d’arrière-ban pensent cela et je dois dire que je suis d’accord avec eux ».

Johnson, malgré l’augmentation du nombre d’infections à Covid à ce moment-là, a déclaré lors de la réunion qu’il souhaitait déménager restrictions de niveau 3 plutôt.

Les documents ont été publiés lors d’une séance meurtrière de l’enquête Covid pour l’ancien Premier ministre, les anciens collaborateurs principaux Lee Cain et Dominic Cummings remettant en preuve son aptitude à assumer ce rôle pendant la pandémie.

Cummings avait déjà affirmé, en juillet 2021, que Johnson n’était pas prêt à imposer des restrictions de confinement pour arrêter la propagation du Covid à l’automne 2020 car « les personnes qui meurent ont essentiellement toutes plus de 80 ans ».

En réponse aux messages publiés par l’enquête, Cain a déclaré mardi aux avocats de l’enquête : « Je pense qu’il était préoccupé par les dommages causés à la société dans son ensemble et il essayait de voir les choses sous cet angle.

“Certains termes ne sont évidemment pas ceux que j’aurais utilisés, mais pour moi, l’argument principal était toujours le même, quel était votre choix, c’est que nous verrouillons et contrôlons le virus et nous le faisons le plus rapidement possible pour minimiser les coûts pour la santé. et le coût pour l’économie en même temps.

Lors d’un échange WhatsApp entre le Premier ministre de l’époque et Caïn en octobre 2020, Johnson a écrit : « Je dois dire que j’ai été légèrement secoué par certaines données sur les décès dus au Covid. L’âge médian est de 82 à 81 ans pour les hommes et de 85 ans pour les femmes. C’est au-dessus de l’espérance de vie. Alors prenez Covid et vivez plus longtemps.