Boris Johnson et Ursula von der Leyen discuteront de l’état des négociations commerciales post-Brexit lors d’un appel téléphonique serré ce soir.

Le Premier ministre devrait s’adresser au président de la Commission européenne à 19 heures, heure britannique.

Cependant, l’appel téléphonique a été facturé comme un moment de «bilan» plutôt que comme le moment où un accord est annoncé ou les négociations sont annulées.

L’appel intervient après que Michael Gove a averti aujourd’hui que les chances que le Royaume-Uni et l’UE conviennent d’un accord commercial post-Brexit d’ici dimanche sont « inférieures à 50% ».

Le ministre du Cabinet Office a déclaré aux députés du comité restreint du Brexit qu’actuellement, « il est plus probable que nous ne parviendrons pas à un accord ».

Ses commentaires sont intervenus après que les chefs du Parlement européen ont fixé la date limite de ce week-end pour qu’un accord soit en place.

Ils ont averti que si un accord devait être finalisé au-delà de ce stade, il ne laisserait pas suffisamment de temps aux députés pour l’examiner correctement, puis le voter avant la fin de la période de transition de «statu quo» le 31 décembre.

La demande d’un accord à conclure d’ici la fin de dimanche fera peser la pression sur les négociateurs alors qu’ils tentent de sortir de l’impasse sur les questions critiques.

Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE, a fait naître l’espoir d’un accord en vue ce matin, affirmant que «de bons progrès» avaient été accomplis alors que les négociations entraient dans la «dernière ligne droite».

Mais il a également averti que « les dernières pierres d’achoppement subsistent » et que Bruxelles « ne signera qu’un accord protégeant les intérêts et les principes de l’UE ».

Pendant ce temps, Boris Johnson a déclaré aux députés qu’ils seraient rappelés de leurs vacances de Noël pour voter pour un accord si celui-ci était convenu.

Michael Gove a déclaré aujourd’hui aux députés que les chances que le Royaume-Uni et l’UE conviennent d’un accord commercial d’ici dimanche sont « inférieures à 50% »

Michel Barnier a déclaré aujourd’hui que « de bons progrès » avaient été accomplis dans les négociations commerciales post-Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE

Mais le négociateur en chef de l’UE a averti que les « dernières pierres d’achoppement subsistaient », affirmant que les négociations étaient dans la « dernière ligne droite ».

Quels sont les points de friction dans les discussions sur le Brexit? PÊCHE Le Royaume-Uni a insisté pour qu’il reprenne le contrôle de ses eaux côtières à partir de la fin de la période de transition. Mais l’UE exigeait que ses flottes maintiennent les niveaux d’accès précédents – avec Emmanuel Macron sous la pression particulière de l’industrie française de la pêche. Au départ, le Royaume-Uni a déclaré qu’il souhaitait récupérer 80% des quotas de l’UE à partir du 1er janvier. Cependant, Bruxelles a suggéré que seulement 18 pour cent devraient être restaurés. On pense que les deux côtés sont proches d’une «zone d’atterrissage» qui comprend une période de transition, peut-être de cinq ou sept ans. Cependant, il n’y a pas encore de règlement. TERRAIN DE JEU DE NIVEAU L’UE a insisté sur le fait que le Royaume-Uni s’engageait à adopter des dispositions sur des «règles du jeu équitables», garantissant qu’il ne nuira pas aux entreprises du continent en déployant des normes et réglementations environnementales plus faibles. Les aides d’État sont apparues comme un problème particulier, d’autant plus que le coronavirus rend des pans de l’économie non viables. Mais le Royaume-Uni dit qu’il doit regagner des pouvoirs souverains pour décider des règles, même s’il n’a pas l’intention d’abaisser les normes ou de fausser la concurrence en subventionnant le secteur privé. Il est apparu que ce domaine était proche de la résolution avant que la France n’impose une série de conditions supplémentaires, notamment d’énormes sanctions sous la forme de tarifs pour avoir enfreint les règles. Bien que le Royaume-Uni soit satisfait de la « non-régression » – ce qui signifie que les normes actuelles sont acceptées comme base de référence – il a rejeté les demandes d’obéissance aux règles formulées par le bloc à l’avenir. Michel Barnier a déclaré aux ambassadeurs de l’UE cette semaine que le Royaume-Uni était maintenant prêt à accepter la nécessité d’un «mécanisme de rééquilibrage» sur les règles qui pourraient résoudre le conflit. GOUVERNANCE L’application de tout accord, et qui décide si les règles sont enfreintes, a été l’un des points chauds depuis le début. La libération de la Cour de justice européenne était l’une des plus grandes revendications des Brexiteers lors du référendum européen. Mais Bruxelles a fait pression pour garder le contrôle de la gouvernance, tout en insistant sur des amendes sévères et des tarifs punitifs pour les infractions. La question de la gouvernance est étroitement liée à celle des «règles du jeu équitables» avec une percée sur ce dernier susceptible d’ouvrir la voie à une percée sur le premier.

Il y a eu un optimisme croissant ces derniers jours sur le fait que le Royaume-Uni et l’UE ne sont pas loin de conclure un accord commercial après des mois d’impasse.

Mais M. Gove a porté un coup aux espoirs d’un accord imminent cet après-midi en déclarant aux députés: «Ma nouvelle résolution adoptée il y a quelques semaines est d’éviter de donner des pourcentages.

« Mais je pense qu’en fait, pour le moment, je pense malheureusement qu’il est plus probable que nous ne parviendrons pas à un accord.

« Donc pour le moment, moins de 50 pour cent. »

On avait demandé à M. Gove quelles étaient les chances qu’un accord soit en place dimanche après que les chefs de groupe du Parlement européen aient déclaré que c’était le dernier accord qu’ils accepteraient pour être examiné et voté.

Les dirigeants ont adopté ce matin une déclaration indiquant qu’ils ne voteraient pas sur l’accord sur le Brexit avant la fin de l’année s’ils ne peuvent pas accéder à son texte d’ici la fin du week-end.

La déclaration de la Conférence des présidents, initiée par la membre espagnole Iratxe Garcia Perez, déclare qu’ils sont prêts à tenir une session extraordinaire fin décembre si un accord est trouvé avant minuit le dimanche 21 décembre.

Il demande également qu’un texte provisoire de l’accord commercial soit mis à la disposition des membres du Parlement européen dès que possible.

La Grande-Bretagne et Bruxelles restent divisés sur deux questions cruciales: les droits de pêche et les soi-disant «règles du jeu équitables» en matière de règles.

Des progrès ont été accomplis sur ce dernier mais le différend sur l’accès futur de l’UE aux eaux britanniques menace de torpiller les négociations, sans aucune avancée en vue.

M. Barnier a adopté ce matin un ton plus optimiste que prévu alors que les négociations se poursuivent à Bruxelles.

Il a tweeté: « Dans cette dernière séquence de discussions, la transparence et l’unité sont plus importantes que jamais: compte rendu [European Parliament] Conférence des présidents ce matin sur les négociations.

«De bons progrès, mais les dernières pierres d’achoppement demeurent. Nous ne signerons qu’un accord protégeant les intérêts et les principes de l’UE. »

Tout accord conclu par le Royaume-Uni et l’UE devra être voté et approuvé par le Parlement britannique et le Parlement européen avant de pouvoir être déployé.

Les députés doivent faire une pause pour Noël à partir de ce soir, mais Downing Street a déclaré qu’ils seraient rappelés avec un préavis de 48 heures si un accord était conclu.

Le numéro 10 a déclaré: « Le Parlement a montré depuis longtemps qu’il peut évoluer à un rythme soutenu et le pays ne s’attend à rien de moins. »

On s’attend à ce que le processus de ratification prenne un certain nombre de jours, les négociateurs étant désormais soumis à une énorme pression de temps pour obtenir un accord sur la ligne le plus tôt possible.

Un échec à s’entendre et à ratifier un accord d’ici la fin du 31 décembre obligera la Grande-Bretagne et le bloc à commercer aux conditions de base de l’Organisation mondiale du commerce à partir du 1er janvier, avec des droits de douane imposés sur les marchandises.

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a fait naître hier l’espoir d’un accord en déclarant qu’il y avait un chemin vers un accord, mais a averti qu’il était «très étroit».

Elle a déclaré que des progrès avaient été accomplis sur les «règles du jeu équitables» sur les règles, mais a souligné sa crainte que le problème de la pêche ne soit jamais résolu.

Boris Johnson a déclaré hier soir aux députés qu’ils seraient rappelés de leurs vacances de Noël pour voter sur un accord si celui-ci était convenu

S’adressant au Parlement européen, elle a déclaré: «Dans l’état actuel des choses, je ne peux pas vous dire s’il y aura un accord ou non, mais je peux vous dire qu’il existe une voie vers un accord maintenant.

«Le chemin peut être très étroit mais il est là et il est donc de notre responsabilité de continuer à essayer.

«La bonne nouvelle est que nous avons trouvé un moyen d’aller de l’avant sur la plupart des problèmes, mais nous sommes maintenant si proches et pourtant si éloignés les uns des autres.

«Parce que deux questions restent en suspens, vous les connaissez, les règles du jeu équitables et la pêche.