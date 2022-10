Boris Johnson et Rishi Sunak “tiennent une réunion” alors que “les donateurs exhortent l’ancien Premier ministre à ne pas se présenter”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson serait engagé ce soir dans des pourparlers avec Rishi Sunak pour conclure un accord afin que le parti conservateur puisse éviter une escarmouche de leadership potentiellement dommageable pour remplacer Liz Truss.

M. Johnson tente de persuader son ancien chancelier qu’il devrait retourner au n ° 10 et que M. Sunak obtiendra un poste de premier plan s’il réussit, rapporte le Mail on Sunday.

L’ancien Premier ministre est arrivé à l’aéroport de Gatwick samedi matin avec sa famille après avoir interrompu des vacances en République dominicaine à la suite de la démission dramatique de Mme Truss jeudi.

Cependant, d’éminents donateurs conservateurs imploraient ce soir M. Johnson – dont les trois années au pouvoir ont été embourbées dans le scandale – de ne pas s’opposer à M. Sunak, comme l’a rapporté le Sunday Times.

Sir Mick Davis, ancien trésorier du parti et donateur, a déclaré au journal que l’idée que M. Johnson forme un gouvernement stable était “délirante”.

M. Johnson a subi un autre coup dur samedi soir lorsque Kemi Badenoch, populaire à droite du parti, a apporté son soutien à M. Sunak.

Écrire dans Le Sunday TimesMme Badenoch a déclaré que son parti devait rappeler aux gens que “les conservateurs se soucient du pays, pas de nous-mêmes”.

“Tout ce que nous faisons doit être pour le plus grand bien et doit être perçu comme étant pour le plus grand bien, plutôt que de simplement gagner des élections”, a-t-elle déclaré.

Le secrétaire au Commerce international a suggéré que M. Sunak apporterait une “approche disciplinée” au gouvernement, citant son “conservatisme fiscal” et soulignant que “pour le moment, être capable de dire non est ce dont nous avons besoin”.

Cela survient alors que Sir James Duddridge, un allié de Johnson, a affirmé que l’ancien Premier ministre avait le soutien des 100 députés nécessaires pour se rendre au scrutin de lundi.

Boris Johnson pourrait-il redevenir Premier ministre ?

Mais le partisan de Sunak, Richard Holden, a mis en doute cette suggestion, arguant que les déclarations publiques équivalentes ne s’étaient pas encore manifestées « parce qu’elles n’existent pas ».

Sir Robert Syms, un autre soutien de Sunak, a écrit sur Twitter : “Si Boris en a 100 dans le sac, pourquoi sa campagne publie-t-elle des photos de lui implorant des votes ?”

Bien qu’elle soit la seule candidate à se déclarer jusqu’à présent, la ministre du Cabinet Penny Mordaunt est à la traîne sur le soutien public des députés, avec seulement 21 contre 43 pour M. Johnson et 110 pour M. Sunak, selon un AP.

Présentant son plan pour “unir le parti et le pays” dans The Express, elle a averti que les conservateurs “se sont laissés distraire par des conflits internes”.

Mme Mordaunt a utilisé son argumentaire pour souligner la nécessité de “faire fonctionner le Brexit”, de “se concentrer sur le potentiel de tous nos citoyens” et de “défendre notre Union et son intégrité territoriale”, promettant son soutien à la réforme du protocole controversé d’Irlande du Nord.

Elle a insisté sur le fait qu’elle ne cherchait pas le poste le plus élevé pour une “course facile” et s’est engagée à construire un gouvernement qui “puise tous nos meilleurs talents”.

“En tant que Premier ministre, je créerai cette équipe de conservateurs, nous deviendrons réels et nous nous mettrons au travail”, a-t-elle ajouté.

Les députés conservateurs voteront lundi et deux candidats seront proposés aux membres conservateurs à moins qu’un ne se retire, le résultat étant annoncé vendredi.

Rapports supplémentaires par AP