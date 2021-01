Boris Johnson et Rishi Sunak doivent diriger un nouveau groupe de travail pour reconstruire l’économie en difficulté à la suite de la pandémie, peut révéler The Mail on Sunday.

La chancelière a observé avec une inquiétude croissante que le coût pour les finances publiques a dépassé 340 milliards de livres sterling – et comme la vie économique normale ne devrait pas revenir avant l’été au plus tôt, la facture continuera d’augmenter.

Maintenant, un nouveau sous-comité du Cabinet, le groupe de travail sur la reprise de l’économie nationale, a été mis en place avec la paire en tant que coprésidents – une tentative pour signaler que le No 10 et le Trésor sont en phase avec la politique.

Boris Johnson et Rishi Sunak doivent diriger un nouveau groupe de travail pour reconstruire l’économie en difficulté à la suite de la pandémie, peut révéler The Mail on Sunday

Le groupe, qui comprendra également le ministre du Cabinet Michael Gove, le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng, le secrétaire aux transports Grant Shapps et le secrétaire à l’éducation Gavin Williamson, tentera de combler le vide des finances publiques en élaborant un « plan de croissance » qui fera progresser le Premier L’objectif du ministre est de «niveler» les disparités régionales de revenu.

Dans le cadre de ce plan, Downing Street a approché de nombreux députés du « mur rouge » – qui ont propulsé M. Johnson à la victoire aux élections de 2019 en remportant des sièges du parti travailliste – pour leur demander de dresser la liste des priorités d’investissement dans leurs circonscriptions.

Cependant, les n ° 10 et n ° 11 sont en désaccord sur le rôle des plans de dépenses publiques dans la reprise.

Alors que M. Johnson souhaite poursuivre ses projets d’infrastructure bien-aimés, tels que les projets de trains à grande vitesse dans le nord de l’Angleterre, M. Sunak ne pense pas que le pays puisse se les permettre tout en investissant des milliards dans le soutien des entreprises en difficulté.

M. Sunak est plus soucieux de restaurer la réputation du parti conservateur de gestion prudente des finances publiques en réduisant les dépenses.

Bien qu’il soit peu probable que le budget de mars inclue des mesures agressives de hausse des impôts, étant donné que le pays est toujours susceptible d’être verrouillé, le chancelier a averti les députés d’arrière-ban qu’il devra commencer à s’attaquer au déficit croissant du gouvernement de 400 milliards de livres sterling avant la fin de la an.

La dette publique représente désormais plus de 100% du PIB pour la première fois depuis les années 60.

M. Kwarteng a fait écho aux opinions privées de M. Sunak en public hier, lorsqu’il a averti que la Grande-Bretagne ne pouvait pas passer sa sortie de crise.

Le secrétaire aux affaires a déclaré: «Sans un secteur privé prospère, nous ne pourrons pas nous permettre de bons services publics.

«Le chancelier est du même avis. Nous … n’allons pas pouvoir dépenser notre chemin vers la prospérité.

Le ministre des Transports, Andrew Stephenson, a déclaré au groupe de députés conservateurs Northern Powerhouse que le Trésor était « mal à l’aise de prendre des engagements de dépenses à long terme, en raison de toute l’incertitude entourant les finances publiques ».

« Dans le même temps, le Premier ministre reste fidèle à sa position ferme, qu’il a exprimée en février de l’année dernière, selon laquelle nous devons avoir un plan qui définit où nous allons pour les prochaines décennies, afin que les entreprises puissent investir, donc les gens peuvent être qualifiés, de sorte qu’ils peuvent réaliser ces projets d’infrastructure.

« Nous devons donner cette confiance à l’industrie et au pays. »

Une source proche de M. Sunak a déclaré: « L’examen des dépenses de l’année dernière a généré le plus haut niveau d’investissement dans les infrastructures et les services publics depuis une décennie ».