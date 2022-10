Boris Johnson et Rishi Sunak se sont enfermés dans un sommet sur l’accord d’unité alors que les conservateurs craignaient d’être déchirés par un concours brutal

BORIS Johnson et Rishi Sunak étaient hier soir enfermés dans des pourparlers pour voir s’ils pouvaient conclure un accord pour en couronner un en tant que Premier ministre.

Le sommet à enjeux élevés a eu lieu après que Boris est rentré au Royaume-Uni et a affirmé qu’il avait le soutien de 100 députés conservateurs – suffisamment pour participer au scrutin final.

Boris Johnson prépare un retour sensationnel en tant que Premier ministre et s’entretient avec Rishi Sunak Crédit : FACEBOOK/LEE ANDERSON

Rishi Sunak bénéficie du soutien solide de députés conservateurs de haut niveau pour devenir Premier ministre Crédit : AFP

Alors que les pourparlers se poursuivaient, Priti Patel a déclaré que l’ancien Premier ministre était “l’homme qui dirigera la Grande-Bretagne”.

Mais Rishi a été stimulé par le soutien de grosses bêtes conservatrices, dont Kemi Badenoch. Elle a dit “il serait un grand leader en temps de crise”.

Mais les députés craignent une guerre civile entre les partis si les deux futurs Premiers ministres ne parviennent pas à s’entendre.

Un haut député conservateur a déclaré: «C’est comme une confrontation mexicaine entre ces deux hommes. Ces pourparlers iront jusqu’au bout.

Boris Johnson s’est dirigé directement vers son QG de campagne après être arrivé des Caraïbes Crédit : PA

Ni Boris ni Rishi n’ont officiellement annoncé leurs candidatures à la direction.

Mais les rivaux acharnés négocient désespérément pour voir si une sorte d’accord peut être trouvé.

S’ils ne parviennent pas à conclure un pacte, ils s’affronteront dans une bataille pour la couronne conservatrice.

Les députés conservateurs ont désespérément supplié le couple de s’enfermer dans une pièce et de régler leurs différends jusqu’à ce qu’un accord soit conclu – pour le bien du parti.

Penny Mordaunt devrait bientôt abandonner la course à la chefferie Crédit : Alamy

L’un d’eux a déclaré: «Nous avons besoin d’un conclave papal où ils restent tous les deux dans une pièce jusqu’à ce que nous obtenions la fumée blanche et que l’un soit couronné chef. Nous ne pouvons pas continuer à nous chamailler en public.

Pendant ce temps, on s’attend à ce que Penny Mordaunt, troisième, se retire de la course à la direction après seulement 23 partisans.

Au cours d’une journée de complot politique, Boris est rentré de ses vacances dans les Caraïbes à 10 h 15 et s’est dirigé directement vers son QG de campagne à Londres.

L’ancien Premier ministre aux yeux troubles a appelé les téléphones de la tour Millbank à Westminster pour exhorter les conservateurs hésitants à lui donner leur vote – et un autre coup au n ° 10.

Il a dit au député conservateur du mur rouge Lee Anderson qu’il remettrait le pays sur pied s’il gagnait.

Mais à quelques centaines de mètres de là, au Parlement, Rishi était dans son bureau en train de marteler les téléphones aux députés pour les courtiser.

Il a parlé avec Kemi dans l’après-midi, obtenant son important soutien.

Lord Frost a également apporté son soutien à l’ex-chancelier en déclarant: «Nous devons passer à autre chose. Il n’est tout simplement pas juste de risquer de répéter le chaos et la confusion de l’année dernière.

Tard hier après-midi, les camps rivaux cherchaient désespérément un lieu approprié pour organiser un sommet secret Boris-Rishi à l’abri des regards indiscrets.

Un conservateur senior a déclaré: « Si Boris Johnson et Rishi Sunak finissent par s’affronter, ce sera le plus grand combat depuis Muhammad Ali et George Foreman et Rumble in the Jungle.

“Ce sera énorme – et incroyablement meurtrier pour la fête.”

Il y a eu une énorme clameur parmi les députés conservateurs pour que Boris et Rishi enterrent la hache de guerre et s’unissent pour guérir les divisions du parti.

Un soutien senior de Rishi a déclaré: «Ils doivent conclure un accord. Ils ont besoin d’un rapprochement – ​​comme lorsque Gordon Brown a ramené Peter Mandelson. C’est le seul moyen. »

Même le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a exhorté les deux hommes à “mettre de côté leur ego” et à conclure un accord pour le bien du parti.

D’autres ont averti que les conservateurs se dirigeaient vers la guerre civile à moins que les deux parties ne puissent conclure une trêve.

Après s’être exposé au soleil sur la plage en République dominicaine au cours des deux dernières semaines avec sa femme Carrie et leur jeune famille, Boris est revenu hier dans une tempête politique.

Ben Bradley, député de Mansfield, a déclaré que Boris avait “fait des erreurs” et qu’au cours de l’année écoulée, il avait été “en colère contre lui”.

Mais après avoir discuté hier après-midi, il a décidé de lui donner une autre chance en raison de son appel aux électeurs.

Il a déclaré: “Personne ne peut attirer les gens et les rendre engagés et intéressés par la politique comme il l’a fait.”

Boris aurait l’aide de son ami proche, le député conservateur Nigel Adams, connu comme le fixateur de BoJo.

Il a servi dans son cabinet mais a démissionné lorsque Boris a démissionné.

Il était en vacances cette semaine, mais il est revenu en avion et a dirigé l’opération de soutien de Boris cette semaine.