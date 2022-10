Boris Johnson et Rishi Sunak doivent mettre fin à la rupture pour le bien de la nation … il n’y aura pas de seconde chance

ALORS QUE la course à la direction des conservateurs se transforme en une bataille entre Boris Johnson et Rishi Sunak, la question sur toutes les lèvres est simple. . . Accord ou pas accord ?

Vont-ils travailler ensemble dans l’intérêt d’unir le parti et le gouvernement ?

Rishi Sunak et Boris Johnson doivent mettre leur ego de côté et se réunir

C’est une question simple.

Mais cela ne reflète pas la rivalité fondamentale au cœur du concours.

Les deux hommes pensent qu’ils ont de bonnes chances d’être Premier ministre.

Et leurs affrontements sont encore frais dans l’esprit de l’ancien Premier ministre après son éviction de ses fonctions en juillet.

Rishi a été le premier à 100 partisans car il a une base parlementaire solide.

Boris est toujours très populaire auprès des membres du parti et des électeurs conservateurs.

Un nouveau sondage montre que BoJo reste loin devant dans les sièges Red Wall qu’il a remportés lors du glissement de terrain de 2019.

Malgré tous les scandales, sa cote de popularité dans les anciens bastions travaillistes est de plus 36. Dans le même sondage, Rishi accuse un retard de 15 points.

Il sera vital de conserver ces avant-postes clés du Nord si les conservateurs veulent remporter la victoire aux prochaines élections générales.

Mais le parti a aussi besoin d’une période de calme et de stabilité s’il veut éviter un anéantissement total.

Il doit mettre la folie et le chaos des dernières semaines derrière lui.

Il faudra du temps pour rétablir une réputation de compétence et de responsabilité.

Les deux rivaux peuvent faire valoir leurs arguments auprès des députés conservateurs.

Rishi pense qu’il est la meilleure personne pour réparer l’économie.

Boris a déclaré à ses alliés qu’il était le seul à avoir un mandat des électeurs.

Mais quoi qu’il arrive, lui et Rishi devront donner la priorité à l’unité pour le bien du pays.

Celui qui sortira vainqueur devra pouvoir compter sur le plein appui du parti.

Querelles et coups dans le dos

Ils ne peuvent pas être paralysés par des querelles et des coups de poignard dans le dos.

La nation fait face à trop de problèmes pour un tel carnage.

Boris et Rishi doivent montrer l’exemple en guérissant leurs failles.

Pour le moment, aucun accord n’a encore été conclu entre les deux.

Mais des luttes intestines plus prolongées ne feront que causer encore plus de dégâts à l’économie et joueront directement entre les mains de Keir Starmer.

C’est pourquoi ce concours est capital pour le parti conservateur et la Grande-Bretagne.

Boris et Rishi doivent bien faire les choses.

Il n’y aura pas de deuxième chance.