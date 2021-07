Boris Johnson et Rishi Sunak disent qu’ils s’isoleront après que l’exemption ait suscité l’indignation

Boris Johnson et Rishi Sunak se sont retirés d’un programme Covid de « sortie de prison sans frais », après que leur intention de l’utiliser pour éviter l’auto-isolement ait suscité l’indignation.

Le numéro 10 a annoncé ce matin que le Premier ministre et M. Sunak profiteraient d’un programme pilote de tests quotidiens controversé pour éviter la nécessité d’une quarantaine de 10 jours après avoir été « pingé » en tant que contacts du secrétaire à la Santé positif à Covid, Sajid Javid.

La décision – à un moment où des centaines de milliers de personnes sont en arrêt de travail après avoir été identifiées comme des contacts potentiels – a suscité une réaction furieuse, la chef adjointe du parti travailliste Angela Rayner déclarant qu’il « prend le p *** » et a montré que le Premier ministre et la chancelière ne voulaient pas suivre les mêmes règles que « la plèbe ».

Décrivant la situation comme « Barnard Castle sous stéroïdes », le leader libéral-démocrate Sir Ed Davey a averti que la décision initiale risquait de « détruire » le système Test and Trace en sapant la volonté du public de se conformer au programme.

Alors que la vague de fureur enflait, la paire s’est radicalement retournée et a déclaré qu’elle s’isolerait après tout – seulement deux heures et 38 minutes après avoir annoncé qu’elle ne le ferait pas.

Un tweet de M. Sunak signifiait que le public avait d’abord appris sa décision, car Downing Street informait simultanément les médias dans les coulisses.

Le demi-tour est intervenu quelques minutes seulement après que le secrétaire au logement, Robert Jenrick, a terminé une série d’entretiens diffusés dans lesquels il a défendu l’utilisation par ses collègues du cabinet du programme pilote, qui permet aux participants d’éviter l’auto-isolement en effectuant des tests quotidiens de flux latéral.

Les directives officielles du programme indiquent que les participants sont choisis au hasard dans le cadre d’un essai de nouvelles façons de traiter la recherche des contacts, mais M. Jenrick a déclaré qu’une vingtaine d’organismes publics – dont le Cabinet Office et le 10 Downing Street – avaient été inscrits. Prendre parti.

Mme Rayner a déclaré que la décision de se retirer du programme montrait clairement que les ministres et les fonctionnaires participaient pour leur propre convenance et non dans le cadre d’un exercice scientifique comme on le prétend.

« Donc, ce n’est pas un projet pilote ? » a demandé le leader adjoint travailliste. « C’est juste quelque chose qu’ils ont inventé parce qu’ils ne voulaient pas s’isoler comme la plèbe ?

« Si les gens suppriment maintenant l’application et ne s’auto-isolent pas lorsqu’ils sont interrogés, chaque cas Covid supplémentaire sera sous la responsabilité directe du Premier ministre et du chancelier. »

Un porte-parole de Downing Street a déclaré: « Le Premier ministre a été contacté par NHS Test and Trace pour dire qu’il est un contact de quelqu’un avec Covid.

«Il était à Checkers lorsqu’il a été contacté par Test and Trace et y restera pour s’isoler. Il ne participera pas au pilote d’essai.

« Il continuera à mener des réunions avec les ministres à distance. Le chancelier a également été contacté et s’isolera également si nécessaire et ne participera pas au pilote. »

M. Sunak a déclaré dans un tweet: « Bien que le pilote de test et de traçabilité soit assez restrictif, n’autorisant que les affaires essentielles du gouvernement, je reconnais que même le sentiment que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde est faux.

« À cette fin, je m’isolerai comme d’habitude et je ne participerai pas au pilote. »