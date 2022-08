Boris Johnson et Poutine rendent hommage à Mikhaïl Gorbatchev après la mort du leader qui a aidé à mettre fin à la guerre froide

BORIS Johnson et Vladimir Poutine ont rendu hommage à l’héroïque dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, qui a modernisé la Russie et aidé à mettre fin à la guerre froide.

M. Gorbatchev est décédé tragiquement à l’âge de 91 ans dans son pays d’origine la nuit dernière.

Mikhaïl Gorbatchev, vu ici en 1990, est décédé à l’âge de 91 ans

M. Gorbatchev partage un rire avec Lady Thatcher en 2005

M. Gorbatchev avec le président américain de l’époque, Ronald Reagan, à la Maison Blanche en 1987

Poutine et Gorbatchev photographiés ensemble en 2004 Crédit : AP

Il a présidé à la dissolution de l’URSS, qui existait depuis près de 70 ans.

Rendant hommage au dernier chef de l’Etat communiste, Boris Johnson s’est dit “attristé” d’apprendre que M. Gorbatchev est mort à une “époque d’agression de Poutine en Ukraine”.

Le Premier ministre a tweeté : « J’ai toujours admiré le courage et l’intégrité dont il a fait preuve pour mener la guerre froide à une conclusion pacifique.

“A une époque d’agression de Poutine en Ukraine, son engagement inlassable à ouvrir la société soviétique reste un exemple pour nous tous.”

Mad Vlad Poutine a également exprimé ses “sincères condoléances” à la mort de M. Gorbatchev, selon un porte-parole du Kremlin.

Malgré les paroles chaleureuses, beaucoup disent que l’ancien dirigeant soviétique méprisait Poutine pour avoir renversé les libertés importantes qu’il avait introduites en Russie.

Sous M. Gorbatchev, les idéaux et les valeurs occidentales telles que la liberté d’expression et les médias étaient beaucoup plus libres de s’épanouir.

Mais Poutine a réprimé ces droits pendant des décennies.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le pays s’est rapproché plus que jamais de la vie sous l’URSS stalinienne.

M. Gorbatchev est tombé du pouvoir après un coup d’État manqué en 1991, qui a conduit à la fin de l’Union soviétique.

Largement considéré comme l’une des figures les plus importantes de la seconde moitié du XXe siècle, il a reçu de nombreuses distinctions, dont le prix Nobel de la paix.

Mais son héritage en Russie est souvent tourné en dérision pour avoir accéléré la dissolution soviétique, entraînant un déclin de l’influence mondiale de la Russie.

Poutine considère la fin de l’URSS comme une humiliation pour la Russie et destructrice de son ancienne position sur la scène internationale.

Rejoignant la longue liste d’hommages, l’aspirante Première ministre Liz Truss a tweeté hier soir : « Mikhaïl Gorbatchev était un homme d’État remarquable qui a apporté une profonde contribution à la sécurité et à la stabilité mondiales, en travaillant avec les dirigeants occidentaux pour mettre fin à la guerre froide.

“Maintenant plus que jamais, cet héritage de coopération et de paix doit prévaloir.”

La rivale de Mme Truss pour la direction conservatrice, Rishi Sunak, a déclaré: «Le courage et la vision de Gorbatchev ont contribué à ramener la paix en Europe et à construire une société plus libre et plus ouverte pour des millions de personnes.

“Son héritage restera dans nos mémoires.”