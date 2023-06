Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un ancien maître d’Eton s’en est pris à Boris Johnson et à d’autres hauts conservateurs qui ont fréquenté l’école privée d’élite – affirmant qu’ils avaient endommagé le «tissu même» du pays.

John Claughton a déclaré qu’il avait « échoué » à éduquer correctement d’anciens élèves tels que l’ancien Premier ministre, l’ancien chef des Communes Jacob Rees-Mogg et l’ancien chancelier Kwasi Kwarteng.

L’ex-maître, à Eton de 1984 à 2001, a déclaré dans une lettre à Les temps l’école n’avait pas fait son travail en essayant de supprimer le sens de « privilège, droit et omniscience » de ses anciens élèves conservateurs vedettes.

« Peut-être que sa mission la plus importante sera de veiller à ce que ses élèves soient sauvés du sentiment de privilège, de droit et d’omniscience qui peut produire des anciens élèves tels que Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg, Kwasi Kwarteng et Ben Elliot et ainsi endommager le tissu même d’un pays. .”

Il a ajouté: « Malheureusement, j’ai échoué dans ce but. »

La critique intervient alors que M. Johnson a exhorté les députés du comité des privilèges à publier son rapport indiquant s’il avait menti au Parlement et à « laisser le monde juger leurs absurdités ».

Dans un communiqué publié mardi, l’ancien Premier ministre a dénoncé les « règles absurdement injustes » du panel, qui, selon lui, l’empêchaient de critiquer ses conclusions, et s’est engagé à faire connaître ses « opinions claires » lorsqu’elles seront publiées.

Cela est venu après que le comité a déclaré que M. Johnson avait fait des démarches de dernière minute avant la publication de son rapport, qui devrait constater qu’il a délibérément induit les députés en erreur en leur assurant que les règles de verrouillage étaient respectées dans le n ° 10.

Une source proche de M. Johnson a déclaré Les temps il pense que le comité n’a « aucune base probante » pour ses critiques. Ils ont déclaré que la réfutation avancée par l’ancien Premier ministre et ses avocats traitera les questions soulevées dans le rapport « d’une manière très approfondie ».

Boris Johnson sous pression suite au rapport du Partygate (AFP via Getty)

Rishi Sunak sera probablement mis au défi pour les luttes intestines des conservateurs lors de son affrontement hebdomadaire avec Sir Keir Starmer, à la suite de sa dispute publique avec M. Johnson au sujet de la liste des honneurs de démission de son prédécesseur.

Le Premier ministre se rapprochera également de deux élections partielles difficiles, dans les sièges laissés vacants par M. Johnson et Nigel Adams, lorsque les conservateurs annonceront les concours mercredi.

Mais Nadine Dorries a retardé sa démission officielle en tant que députée, ce qui menace de prolonger l’agonie de Rishi Sunak. Mme Dorries serait désireuse de « sauver » les plans du n ° 10 de tenir trois élections partielles le même jour.

La frustration des conservateurs car Nadine Dorries n’a pas encore officiellement démissionné (PENNSYLVANIE)

Une source conservatrice a déclaré L’indépendant: « On ne sait pas pourquoi Nadine n’a pas démissionné… Mais on ne veut pas attendre, on veut passer à autre chose. »

Pendant ce temps, l’Organisation démocratique conservatrice (CDO) – un groupe de base des plus fervents partisans de M. Johnson – a averti les députés du parti de ne pas approuver les conclusions du comité des privilèges.

L’ancien député européen conservateur David Campbell Bannerman, président du CDO, a déclaré L’indépendant: « Nous espérons que les députés conservateurs n’approuveront pas ce comportement et soutiendront une procédure régulière et l’État de droit en votant contre. Le public va regarder. »

Bien que M. Johnson évitera la suspension après avoir démissionné, la présidente du comité, Harriet Harman, aurait clairement indiqué au gouvernement que le groupe multipartite souhaitait un vote des Communes sur le rapport.

Une source gouvernementale a déclaré Le gardien qu’une motion pourrait être rédigée pour simplement «noter» le rapport du comité plutôt que de l’accepter ou de l’approuver – dans l’espoir qu’un langage plus neutre pourrait éviter toute rébellion embarrassante de la part de certains sympathisants de M. Johnson.

Répondant à l’idée, le député travailliste Chris Bryant a tweeté : « Je peux garantir qu’ils ne s’en tireront pas comme ça. »