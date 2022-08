Boris Johnson et le chancelier Nadhim Zahawi en VACANCES alors que le Royaume-Uni fait face à la récession

LIZ Truss et Rishi Sunak se sont chamaillés au sujet d’un terrible avertissement de récession de la Banque d’Angleterre hier soir – alors que le gouvernement était accusé de s’être absenté pendant une crise.

Un jour de misère économique, le Premier ministre était en vacances et le chancelier par intérim était absent de son bureau.

Boris Johnson était en vacances alors que la Banque d’Angleterre a émis un avertissement de récession Crédit : Reuters

Le chancelier Nadhim Zahawi était également sur ses joies Crédit : La Méga Agence

Il a été laissé aux candidats à la direction de débattre publiquement de la manière dont ils s’attaqueraient à une inflation galopante pouvant atteindre 13% et à une crise d’un an.

La favorite, Mme Truss, a insisté sur le fait que la récession prévue n’était “pas inévitable” si les impôts étaient bientôt réduits.

Elle a déclaré au débat de Sky News qu’il n’était pas trop tard pour “changer le résultat et nous pouvons rendre plus probable la croissance de l’économie”.

Mme Truss a ajouté: «Tout d’abord, nous devons aider les personnes aux prises avec le coût de la vie.

“J’annulerais immédiatement l’augmentation de l’assurance nationale.”

Et dans un coup contre son rival M. Sunak, elle a ajouté: “Vous ne pouvez tout simplement pas taxer votre chemin vers la croissance, et je crains que les impôts très élevés que nous avons en ce moment, un sommet de 70 ans, ne conduisent à une récession.”

Mais M. Sunak, qui attendrait sept ans avant de réduire le taux de base de l’impôt sur le revenu de 20p à 16p, a déclaré: «Nous devons aller très vite.

“Je crains que les projets de Liz Truss n’aggravent la situation.

“La priorité numéro un du gouvernement devrait être de lutter contre l’inflation.” Il a mis en garde contre la “misère pour des millions” sans action rapide.

Il a parlé alors que les gens commençaient à digérer une hausse des taux d’intérêt de 1,25 à 1,75% – la plus forte hausse depuis 1995 – et les avertissements de la Banque d’Angleterre d’une récession imminente d’un an.

Le nouveau Premier ministre ne peut rien faire pour aider pendant cinq semaines lorsque le successeur sera enfin décidé.

Le Premier ministre Boris Johnson et Nadhim Zahawi sont en vacances. Le chancelier aurait parlé au gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, de la hausse des taux.

Le parti travailliste, dont le chef Keir Starmer est également en vacances, a visé MM. Johnson et Zahawi.

Le ministre fantôme du Trésor, Abena Oppong-Asare, a déclaré: “Les familles et les retraités sont très inquiets quant à la façon dont ils paieront leurs factures, mais le Premier ministre et la chancelière manquent à l’appel.”

Il est apparu hier soir que le public, ainsi que les membres conservateurs, se rangeaient du côté de Mme Truss.

Un sondage l’a fait battre Keir Starmer de 37 à 35% lors d’une élection générale, mais le parti travailliste a remporté 39 à 32% si M. Sunak devenait Premier ministre.