Boris Johnson et le Cabinet engloutis dans la crise de Covid et confrontés à l’isolement après que Sajid Javid a été testé positif

BORIS Johnson et son cabinet ont été frappés par une crise de « pingdémie » de Covid ce soir après que le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a été testé positif.

L’équipe, dont le chancelier Rishi Sunak, a été confrontée à la perspective de s’isoler avant le Jour de la liberté demain.

Boris Johnson et son cabinet sont confrontés à une crise de Covid après que le secrétaire à la Santé Sajid Javid a été testé positif au virus. Crédit : PA

M. Javid a tenu des réunions avec le Premier ministre et le chancelier Rishi Sunak vendredi matin – faisant craindre qu’eux-mêmes et le reste de la meilleure équipe des conservateurs ne soient infectés Crédit : PA

Un ministre a déclaré: « Je ne vois pas comment la moitié du Cabinet ne sera pas isolé d’ici la fin de la semaine. »

Et les plans du Premier ministre pour une « journée d’absence » du Cabinet cette semaine semblent voués à l’échec après le test positif du secrétaire à la Santé.

M. Javid a tenu des réunions avec le Premier ministre et le chancelier Rishi Sunak vendredi matin – faisant craindre qu’eux-mêmes et le reste de la meilleure équipe des conservateurs ne soient infectés.

Si tel est le cas, ils devraient respecter les règles et s’isoler pendant dix jours – tandis que le reste du pays est libéré des restrictions demain.

Tout verrouillage du Cabinet effacerait le sommet prévu de jeudi dans un endroit secret dans le Nord où le Premier ministre devait claironner comment il tenait ses promesses de « nivellement vers le haut ».

Un ministre a déclaré ce soir : « Je ne vois pas comment la moitié du Cabinet ne sera pas isolé d’ici la fin de la semaine. Il a dû y avoir beaucoup de ping sur les téléphones ministériels ces dernières heures.

« Il ne fait aucun doute que Boris et Rishi présenteront un risque élevé car ils tiennent une réunion quotidienne avec le secrétaire à la Santé. »

M. Javid, qui a reçu une double injection du vaccin Astra Zeneca, a subi hier un test de flux latéral après s’être senti « un peu groggy » vendredi soir.

Lorsqu’il est revenu positif, il a sonné l’alarme directement auprès du Premier ministre – avant d’annoncer la mauvaise nouvelle sur son fil Twitter à 13h30 hier.

Il a également passé un test PCR plus précis et a été testé positif.

Annonçant ses résultats hier soir, M. Javid a déclaré: « Mon résultat positif a maintenant été confirmé par un test PCR, je vais donc continuer à m’isoler et à travailler à domicile. »

Toute personne qui est entrée en contact avec lui sera désormais également tenue par la loi de s’isoler.

SYMPTMES LÉGERS

Un initié du Cabinet a déclaré: «Boris détestera tout simplement l’idée de devoir se mettre en quarantaine, en particulier à la veille du Jour de la liberté.

« Mais le contrecoup qu’il obtiendrait en enfreignant les règles serait plus intense que la douleur de devoir rester enfermé dans l’appartement. »

Rishi Sunak, le Premier ministre et Sajid Javid devront peut-être s’isoler pendant dix jours – tandis que le reste du pays est libéré des restrictions lundi Crédit : Rex

Le Premier ministre et Sajid Javid lors d’une réunion du Cabinet en 2019 montrent pourquoi de nombreux autres ministres pourraient avoir besoin d’isoler Crédit : AFP

M. Javid a été vu en train de sortir du n ° 10 à 10 h 16 vendredi après près de 90 minutes avec le Premier ministre.

Il a également tenu des réunions avec M. Sunak et de hauts responsables de la santé.

Quatre-vingt quatorze minutes plus tard, le Premier ministre a posé pour des photos avec les organisateurs de la Coupe du monde de rugby à XV lors d’une visite à Downing Street.

Bien qu’il ne se sente pas bien à partir de vendredi soir, M. Javid aurait pu être infecté pendant plusieurs jours avant que le virus ne soit détectable dans son système.

Mardi, il a visité une maison de soins à Streatham, dans le sud de Londres.

Plus tôt ce jour-là, il était au Parlement et se mêlait aux ministres.

Il était entendu que Dan Rosenfield, le chef de cabinet de M. Johnson, faisait partie des hauts responsables isolés ce week-end.

Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a envoyé à M. Javid un message de rétablissement, déclarant: «Désolé d’entendre cela, mais bonne nouvelle, vos symptômes sont bénins. J’espère que tu te sentiras mieux bientôt. »

Le revers survient alors que 50 000 Britanniques par jour sont cinglés par l’application NHS au sujet d’un contact étroit avec Covid et invités à s’isoler. Mais ce nombre devrait augmenter à partir du déverrouillage de demain.

Le secrétaire à la Santé s’est ensuite rendu sur les réseaux sociaux pour révéler qu’il avait été testé positif pour Covid-19

M. Javid a été vu sortant du n ° 10 à 10 h 16 vendredi après près de 90 minutes avec le PM Crédit : steve back

Les chefs d’entreprise prévoient que cinq millions de personnes pourraient être coincées à la maison avant la fin du mois, ce qui entraînerait une pénurie de personnel paralysante dans les secteurs de l’industrie, des transports, de la vente au détail et des loisirs

Mais 15 personnes sur 16 à qui l’on a demandé de rester chez elles n’auront aucune trace du virus, selon une étude de l’Université d’Oxford.

Hier soir, les conservateurs seniors ont appelé le Premier ministre à déchirer les règles d’isolement ou à risquer le chaos qui coûtera à l’économie 1 milliard de livres sterling par semaine. L’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt a déclaré hier : « Le risque avec l’application est qu’elle commence à perdre le consentement social.

«Nous devrions soit le rendre moins sensible, soit passer à un système où vous devez passer un test lorsque vous êtes ping. Le risque est que si les gens suppriment l’application, vous ne pouvez même pas leur faire un ping pour leur demander de faire un test.

RISQUE DE SÉCURITÉ NATIONALE

Les forces armées craignent que la sécurité nationale ne soit menacée avec 5 200 militaires en congé parce qu’ils s’isolent.

Pendant ce temps, le député conservateur Mark François a averti : « L’ordinateur de test et de traçabilité commence à me rappeler le système Skynet du film The Terminator qui est devenu fou et a conquis le monde.

« Il est temps pour nous, les humains, de prendre le contrôle de l’ordinateur. »

Un ancien ministre a ajouté : « C’est une autre gueule de bois de l’application apportée par l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock. Il est parti depuis trois semaines, mais le bras mort tend toujours la main.

Près de huit millions de personnes ont jusqu’à présent été contactées par le NHS Test and Trace tandis que 3,4 millions ont été « pintées » par l’application, selon les derniers chiffres. Lord Bilimoria de la CBI a déclaré : « Les cas ont déjà dépassé les 50 000 par jour. Si vous franchissez 100 000, au lieu d’isoler 500 000 personnes, nous passerons à 4,5 millions à cinq millions. »

L’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith a déclaré: «Nous sommes à quelques heures du Jour de la liberté qui a été annoncé comme la dernière étape vers une vie normale. Pourtant, nous sommes comme un prisonnier dont la porte de sa cellule est déverrouillée mais qui a peur de s’aventurer dehors au cas où un garde lui tirerait dessus.

« Le gouvernement doit prendre des décisions audacieuses maintenant pour éviter un gâchis total. »

Boris Johnson organise une réception pour le Rugby League WC Crédit : Alamy

LE SOLEIL DIMANCHE DIT Le chaos COVID au cœur du gouvernement est la dernière chose dont nous avons besoin alors que nous levons enfin les freins. Que Boris Johnson soit piégé dans l'isolement lors de sa célèbre Journée de la liberté serait la plus sinistre des ironies. Mais le PM, comme des millions de personnes interrogées par l'application du virus NHS, a été en contact avec une personne testée positive pour Covid, en l'occurrence le secrétaire à la Santé Sajid Javid. Heureusement, le risque est faible pour quiconque, comme M. Javid, est frappé à double tour. Un plus grand risque est que l'application Covid « pingdemic » paralysant l'économie à la sortie du verrouillage. Le NHS a héroïquement résisté aux précédentes vagues de Covid. Mais il est maintenant entravé par des pings sur sa propre application, avec un quart des jeunes médecins en auto-isolement dans certains hôpitaux. Cela survient alors qu'une étude d'Oxford montre que 15 personnes sur 16 à qui l'on a demandé d'isoler n'ont aucune trace du virus, tandis que les chefs d'entreprise prédisent que cinq millions d'entre nous pourraient être coincés chez eux avant la fin de ce mois. Pourtant, on s'attend toujours à ce que nous attendions encore quatre semaines avant le 16 août, date à laquelle le double piqûre n'aura plus à s'isoler après un contact avec des cas positifs. Boris doit agir maintenant si le Jour de la liberté veut dire quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas faire face à un autre mois de ce verrouillage électronique inutile.