Boris Johnson et Joe Biden discuteront de la réouverture des voyages entre le Royaume-Uni et les États-Unis lors de leur rencontre au G7

BORIS Johnson et Joe Biden placeront la réouverture des voyages entre le Royaume-Uni et les États-Unis en tête de l’ordre du jour lorsqu’ils se rencontreront enfin aujourd’hui.

Le président américain a atterri en Grande-Bretagne hier soir avant le sommet du G7 de ce week-end à Cornwall – lors de sa première visite à l’étranger en fonction.

Air Force One a atterri à RAF Mildenhall, Suffolk, juste avant 20 heures, où M. Biden, 78 ans, et son épouse Gill, 70 ans, se sont adressés aux troupes américaines alors qu’elles commençaient leur voyage de huit jours en Europe.

M. Biden a déclaré que sa visite montrerait que « les États-Unis sont de retour » et que les démocraties sont solidaires.

Il a ajouté qu’en tant que membres fondateurs de l’OTAN, les États-Unis et le Royaume-Uni faisaient partie de « l’alliance militaire et politique la plus forte de l’histoire » – mais a averti qu’elle devait être « modernisée » pour se protéger contre de nouveaux défis.

Il doit rencontrer M. Johnson aujourd’hui lorsqu’ils discuteront de la reprise des vols. Ils ont été arrêtés il y a plus de 400 jours à cause de la pandémie.

Les dirigeants forgeront également un accord post-Brexit axé sur la santé mondiale, le changement climatique et la reprise de Covid.

Il reflétera la Charte de l’Atlantique signée en 1941 par le Premier ministre britannique et le président américain de l’époque, Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt.

M. Biden, qui rencontrera la reine à Windsor après le sommet, a déclaré que l’un des objectifs de son voyage était de montrer à la Chine et à la Russie que l’alliance occidentale est forte Crédit : AFP

Johnson a déclaré: «Alors que Churchill et Roosevelt ont été confrontés à la question de savoir comment aider le monde à se rétablir après une guerre dévastatrice, nous devons aujourd’hui compter avec un défi très différent mais non moins intimidant – comment mieux reconstruire après la pandémie de coronavirus.

« La coopération entre le Royaume-Uni et les États-Unis, les partenaires les plus proches et les plus grands alliés, sera cruciale pour l’avenir de la stabilité et de la prospérité du monde. »

M. Biden, qui rencontrera la reine à Windsor après le sommet, a déclaré que l’un des objectifs de son voyage était de montrer à la Chine et à la Russie que l’alliance occidentale est forte.

Il quittera le Royaume-Uni pour Bruxelles pour des entretiens avec les chefs de l’UE et de l’OTAN, avant de rencontrer le Russe Vladimir Poutine.

Des chefs d’État de France, d’Allemagne, du Canada, d’Italie et du Japon seront également au sommet du G7 à Carbis Bay.

