Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Boris Johnson et Dominic Cummings ont envoyé des WhatsApp « dégoûtants et misogynes » qui seront publiés lors de l’enquête Covid, a affirmé George Osborne.

L’ancien chancelier conservateur a déclaré qu’il comprenait que des messages « stupéfiants » seraient partagés lors des audiences de la semaine prochaine – lorsque l’ancien stratège n°10, M. Cummings, doit comparaître.

M. Johnson devrait témoigner à l’enquête publique le mois prochain, à la suite de la longue saga autour de la publication de ses messages WhatsApp avec de hauts conseillers et des ministres.

M. Osborne a prédit que les messages WhatsApp montreraient à quel point c’était un « cauchemar complet » de travailler sous la direction de M. Johnson à Downing Street pendant la crise de Covid.

“Je pense que nous allons recevoir des messages WhatsApp assez étonnants et franchement choquants et autres publiés à partir de cette période Johnson”, a-t-il déclaré au co-animateur Ed Balls sur leur podcast Monnaie politique.

Il a déclaré que les messages « montreront aux gens à quel point c’était un véritable cauchemar pour de nombreuses personnes travaillant au 10 Downing Street et qui travaillaient au sommet du gouvernement à l’époque, et potentiellement certaines choses qui vont causer de réels problèmes aux personnes qui étaient aux commandes à l’époque ».

Interrogé par M. Balls s’il en savait plus sur les messages qu’il ne le disait, M. Osborne a répondu : “Je dois être un peu prudent ici car il s’agit d’une enquête judiciaire.”

Il a ajouté : « Mais d’après ce que j’ai compris, il y a des choses assez stupéfiantes qui ont été dites sur ces messages WhatsApp non seulement par Boris Johnson, mais par des conseillers clés comme Dominic Cummings, vraiment, un langage assez dégoûtant et un langage misogyne.

“Mais je pense que c’est tout ce que je peux dire, car j’ai déjà comparu une fois devant l’enquête Covid et je ne veux pas comparaître à nouveau devant elle.”

Boris Johnson avec Dominic Cummings, alors assistant principal, au 10e rang en 2019 (Archives PA)

Ni M. Johnson ni M. Cummings n’ont répondu aux demandes de commentaires sur la déclaration de M. Osborne.

Les récentes audiences et la publication de documents issus de l’enquête Covid ont révélé des détails embarrassants pour M. Johnson, Rishi Sunak et de hauts responsables du gouvernement.

Il est apparu la semaine dernière que la conseillère scientifique en chef, Dame Angela McLean, avait qualifié M. Sunak de « Dr Death » après avoir lancé Eat Out to Help Out – le programme de réduction dans les restaurants accusé d’une augmentation des cas de Covid à l’été 2020.

Plus tôt ce mois-ci, l’enquête a partagé des messages du secrétaire du cabinet, Simon Case, faisant référence à l’épouse de M. Johnson, Carrie Johnson, comme la « véritable personne responsable » pendant la pandémie de Covid.

Des messages envoyés en octobre 2020 entre le chef de la fonction publique et Lee Cain, alors responsable des communications de M. Johnson, mettent à nu les différends au cœur du n°10 à l’époque.

Mr Case : «On m’a toujours dit que Dom [Dominic Cummings] était le Premier ministre secret. Comme ils ont tort. J’ai hâte de dire à Select Cttee demain – ‘oh, putain non, ne t’inquiète pas pour Dom, la vraie personne responsable est Carrie’.

Le secrétaire du cabinet a écrit plus tard : « Ce gouvernement n’a pas la crédibilité nécessaire pour imposer des choses quelques jours seulement après avoir décidé de ne pas trop le faire. [sic]. Nous ressemblons à une blague terrible et tragique.