Une chanson intitulée ‘Boris Johnson is a F *** ing C ** t’ du groupe culte The K ** ts est devenue un prétendant improbable au numéro un de Noël après être entré dans le top 20 des charts.

Le morceau du groupe punk d’Essex est actuellement en tête du classement britannique Viral 50 de Spotify et deuxième sur la liste d’Amazon Musics.

Il est en concurrence avec LadBaby, les Youtubers Mark et Roxanne Hoyle, qui espèrent décrocher le numéro un de Noël pour la troisième année consécutive – cette fois avec leur morceau Don’t Stop Me Eating – leur version de Journey’s Don’t Stop Believin ‘.

Boris Johnson fait l’objet d’un prétendant chargé de jurons au numéro un de Noël, qui est actuellement en tête des charts Spotify

Alors que son groupe était en tête des charts, le chanteur leader des K ** ts a remercié les supporters de toute la Grande-Bretagne, en commentant: « Nous sommes tous dans le même bateau, alors merci beaucoup de vous être réunis et de lui montrer ce que vous pensez de lui »

S’exprimant depuis son domicile à Basildon hier, le chanteur leader du groupe, connu en ligne sous le nom de K ** t, a remercié les fans et les supporters pour avoir diffusé le morceau après qu’il soit passé au huitième rang du classement en milieu de semaine.

Il a déclaré aux abonnés Facebook: « Cela dépend uniquement de vous. Je tiens à dire merci et félicitations à vous tous qui avez contribué à cela en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande du Nord et en Angleterre.

«Nous sommes tous dans le même bateau, alors merci beaucoup de vous être réunis et de lui avoir montré ce que vous pensez de lui.

Amazon, iTunes et Spotify ont actuellement quatre versions de la chanson, qui varient en longueur.

Il existe également une liste de lecture Spotify qui laisse la chanson fonctionner pendant 27 heures, ce qui contribue à augmenter les chiffres.

Le chanteur principal du groupe, anciennement connu sous le nom de K *** et The Gang, a ajouté: « Vous avez jusqu’à un million de flux, ce qui est plus que LadBaby, c’est plus que tous les autres, donc en gros, je voulais juste pour dire merci beaucoup, continuez à télécharger, continuez à diffuser.

Charlie Brooker a salué la chanson comme un numéro un potentiel de Noël à Halloween, lorsque Boris Johnson a annoncé un verrouillage d’un mois pour l’Angleterre.

Partageant le succès de la chanson sur Twitter hier, l’écrivain de Black Mirror a simplement déclaré: «Ah, la Grande-Bretagne».

Le Top 40 de Noël sera décidé entre 14h et 16h le vendredi.