Boris Johnson est un «  menteur impénitent et invétéré  », déclare l’ancien ambassadeur de France au Royaume-Uni

Boris Johnson est un « menteur impénitent et invétéré », qui attribuera les problèmes du Brexit au coronavirus, a déclaré l’ancien ambassadeur de France au Royaume-Uni.

Dans son nouveau livre, Sylvie Bermann, la plus haute représentante de la France à Londres lors du référendum sur l’UE, a déclaré que le Premier ministre utilise «des mensonges pour embellir la réalité, comme un jeu et comme un instrument de pouvoir».

En tant qu’ambassadrice de France en Grande-Bretagne entre 2014 et 2017, Mme Bermann fait partie des diplomates les plus hauts placés de son pays. Elle a également représenté son pays en tant qu’ambassadrice en Chine et en Russie.