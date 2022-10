Boris Johnson est un Humpty Dumpty politique avec un ego géant qui a fait une si belle chute – mais s’il se présente au poste de Premier ministre, il gagnera

Est-ce que BoJo the Terminator est un cyborg qui change de forme et qui revient se venger de ses ennemis ?

Ou Humpty Dumpty, l’ego géant qui a fait une si belle chute, tous les chevaux du Roi et tous les hommes du Roi ne pourront pas le reconstituer ?

Boris Johnson est un Humpty Dumpty politique qui cherche à redevenir Premier ministre

Pardonnez le jaune, mais nous vivons maintenant dans un monde imaginaire imaginaire, une émission de télé-réalité “Je suis une célébrité politique” où n’importe qui peut prendre un pop à être PM.

Boris Johnson, le Joker politique qui fait sourire la moitié de la nation tandis que les autres crachent des jetons, se prépare pour un autre lancement au poste de Premier ministre.

Il a besoin de 100 voix de députés et pourrait bien en obtenir davantage.

S’il court, il gagne – c’est ma prédiction pour ce que ça vaut dans ce flou tumultueux d’ici aujourd’hui et de demain de dirigeants conservateurs, de challengers et d’assassins.

Et même s’il ne gagne pas, quel plaisir d’entendre les cris de fureur des Labour, Lib Dems et Scot Nats – amplifiés par les haut-parleurs impartiaux de 100 décibels de la BBC.

Il faut un cœur de pierre pour ne pas rire alors que des amoureux travaillistes comme Stephen Fry se lamentent « non, non, non, non, NON ».

Ou Alastair Campbell, un blairiste impétueux, hurlant «menteur» chaque fois qu’un microphone se trouve à portée.

Ou la brigade Tory Angry mouchetée de crachats, composée principalement de refuzniks restants qui ont détesté Boris Johnson à partir du moment où il a persuadé la Grande-Bretagne de voter pour le Brexit en 2016.

Ces mouillés au visage puce ne semblent pas se rendre compte qu’ils alimentent l’élan pro-Boris qui pourrait le propulser à Downing Street et même produire une autre victoire électorale sensationnelle.

Heureusement, leurs gémissements sont étouffés par les acclamations des députés conservateurs de Red Wall qui attribuent à Boris la victoire de leurs sièges au Parlement.

Ils veulent que Boris revienne, tout comme des millions d’électeurs à travers le pays.

C’est peut-être profondément irresponsable de le dire, mais c’est un divertissement politique de 24 carats serti de diamants et pour ma part, j’apprécie le voyage.

Ne vous méprenez pas – je ne regarde pas BoJo: le film à travers des lunettes roses, ni même en suggérant que cela a du sens.

Boris Johnson doit assumer une grande partie du blâme pour le désordre catastrophique dans lequel se trouve le pays, politiquement et économiquement.

Boris Johnson devrait toujours être Premier ministre si ce n’est pour sa propre négligence Crédit : Alamy

RIRE MONDIAL

Mais il a remporté sa foire et sa place à la majorité écrasante de 80 sièges en 2019.

C’était une réalisation presque entièrement personnelle hors de portée de tout autre politicien.

Il a utilisé cette majorité pour accomplir de grandes choses, faisant passer le Brexit au Parlement, le triomphe de la vaccination contre le Covid et menant le soutien mondial à l’Ukraine.

Il l’a également fait exploser en tant que PM “Greased Piglet” qui croit que les règles sont pour les petites gens, pas pour lui.

Les vrais députés bleus détestaient sa «merde verte» coûteuse, son incapacité à réduire l’immigration, les folies de dépenses et d’emprunts, les faveurs des conservateurs douteux et – le pire de tout – l’autorisation de faire la fête à Downing Street la nuit avant que la reine ne s’assied seule aux funérailles du prince Philip .

C’est une telle conduite désinvolte qui a amené les Labour Grounds à un procès kangourou pour avoir menti au Parlement – ​​un obstacle qui reste à franchir.

Mais pour de tels affronts négligents à la bonne gouvernance, Boris Johnson serait toujours Premier ministre en ce moment.

La livre serait stable, les hypothèques gérables, l’inflation au-delà de son pic.

Nous n’aurions pas vu les convulsions politiques époustouflantes qui ont fait de la Grande-Bretagne une risée mondiale.

Le feuilleton n’est pas encore terminé.

Celui qui gagne la semaine prochaine doit choisir un nouveau cabinet et se frayer un chemin à travers les ruines.

Si c’est Boris, cela devrait au moins mettre fin à la clameur – chorégraphiée hier sur tous les réseaux de la BBC – pour une élection générale instantanée.

Boris n’aura pas à faire face à la question délicate : “Qui a voté pour vous ?”

Il peut citer les 14 millions d’adultes qui lui ont remis cette étonnante majorité de 80 sièges en décembre 2019.

Pendant la majeure partie des trois années qui ont suivi, il a éclipsé Sir Keir Starmer du Labour en tant qu’homme que les électeurs veulent diriger le pays.

Il pourrait le refaire. S’il gagne la semaine prochaine, les grincheux Tory Remainers devront se réveiller et sentir le café.

Tout député qui démissionne du whip et force une élection partielle ne réduira pas simplement la majorité gouvernementale.

Ils trahiront ces députés conservateurs qui luttent toujours pour leur vie.

Sans Boris, le Parti conservateur risque une défaite certaine d’ici 2025.

Boris a la capacité magique de Heineken d’atteindre les électeurs que d’autres politiciens ne peuvent pas atteindre.

C’est un pari, un test de chance et d’audace de Who Dares Wins.

Même Netflix n’a pas pu l’inventer.

Mais pour les conservateurs, c’est le seul match en ville.