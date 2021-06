Boris Johnson est un « charlatan », selon l’ancien conservateur principal à la suite d’une défaite choquante aux élections partielles

Les électeurs pensent que Boris Johnson est un « charlatan », a déclaré un haut responsable conservateur et ancien ministre lors d’une attaque virulente contre le Premier ministre à la suite de la défaite électorale partielle de son parti face aux libéraux-démocrates.

Dominic Grieve, qui a été procureur général, s’est prononcé contre M. Johnson après que Sarah Green a renversé une énorme majorité conservatrice pour enregistrer une victoire éclatante au concours de Chesham et Amersham.

M. Grieve, un reste évincé de son siège à Beaconsfield lors des dernières élections générales, a attribué la défaite des conservateurs à ce qu’il a décrit comme un « électorat assez sophistiqué » dans le siège du Buckinghamshire, situé à environ 35 minutes en voiture de Watford dans le Grand Londres et non loin de son ancienne circonscription.

Les électeurs de Chesham et d’Amersham savent « ce qu’est un prospectus frauduleux, et ils ont une très mauvaise opinion du Premier ministre », a déclaré M. Grieve.

« Et ils le considèrent comme un charlatan », a-t-il ajouté. « Et c’est, je pense, une opinion assez répandue parmi une certaine partie de l’électorat qui a toujours voté conservateur toute sa vie, car il s’agit d’un domaine profondément conservateur avec un » petit c « . »

L’élection partielle de jeudi a été déclenchée par la mort de l’ancienne ministre du cabinet Dame Cheryl Gillan, qui a remporté le siège avec une majorité de 16 233 aux élections générales de 2019, obtenant environ 55% des voix.

Dans ce qui a été un gros bouleversement, la candidate Lib Dem Sarah Green a obtenu 21 517 voix contre 13 489 pour Tory Peter Fleet.

« Ce soir, la voix de Chesham et Amersham est indubitable », a déclaré Mme Green dans son discours de remerciement. « Ensemble, nous avons dit : ‘C’en est assez, nous serons entendus et ce gouvernement écoutera.' »

Les Verts sont arrivés troisièmes et les travaillistes quatrièmes, son candidat n’obtenant que 622 voix, ce qui était un autre résultat électoral extrêmement décevant pour le parti. On ne s’attendait pas à ce que le parti travailliste gagne, mais sa piètre performance soulèvera d’autres questions sur la gestion du parti par Keir Starmer.

S’adressant à BBC News vendredi matin, M. Grieve, qui a été suspendu du Parti conservateur en 2019 pour avoir défié le Premier ministre lors d’un vote sur le Brexit, a affirmé que Chesham et Amersham étaient prévisibles.

« En effet, toutes les informations que je recueillais auprès d’amis qui y vivent m’ont suggéré que cela allait être le résultat », a-t-il déclaré.

Le projet ferroviaire HS2 et les problèmes de planification de la ceinture verte étaient deux grands problèmes dans le concours de Chesham et Amersham – un siège qui n’a jamais choisi qu’un député conservateur. Mais M. Grieve est catégorique sur le fait que l’approche politique de M. Johnson et son « prospectus frauduleux » ont aidé les Lib Dems à gagner.

« Et c’est le problème fondamental du Parti conservateur ; ils ont un premier ministre qui semble avoir un attrait pour certaines sections de l’électorat… Envers un autre groupe, qui prend peut-être la vie un peu plus au sérieux, il rencontre extrêmement mal et il a bien, bien pire. »

Le siège du Parti conservateur a tenté de minimiser l’importance de la défaite, affirmant qu’il est rare que les partis au pouvoir remportent des élections partielles.

Mais le ministre de la police Kit Malthouse a qualifié la défaite de « très décevante » et a déclaré qu’il devrait y avoir une « analyse d’après-match assez importante » sur ce qui n’a pas fonctionné pour les conservateurs.

S’adressant plus tôt aux radiodiffuseurs, M. Malthouse a déclaré qu’il y avait un « message compliqué » après la défaite humiliante des conservateurs.

Pendant ce temps, les libéraux-démocrates ont affirmé que leur victoire « enverrait une onde de choc dans la politique britannique ». Le chef du parti, Ed Davey, a déclaré que le résultat démontre que le « mur bleu » des sièges sud des conservateurs pourrait être vulnérable.