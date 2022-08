Boris Johnson est terrifié que Rishi Sunak puisse remporter la victoire à la onzième heure dans la course au n ° 10

BORIS Johnson est terrifié que Rishi Sunak puisse remporter une victoire à la onzième heure dans la course n ° 10.

Le Premier ministre sortant est toujours en ébullition face à la démission de son ancien chancelier – qui a déclenché sa chute.

AFP

Boris Johnson cherche désespérément à voir Rishi Sunak échouer dans sa tentative de le remplacer en tant que Premier ministre[/caption]

Des amis disent que M. Johnson pense que M. Sunak est un “traître” et qu’il souhaite désespérément voir Liz Truss lui succéder.

Et il serait ébranlé par les informations selon lesquelles la course à la direction des conservateurs est en réalité beaucoup plus proche que ne le prédisent les sondages.

Il envisage également de faire une apparition choc à la conférence du Parti conservateur en octobre – une décision qui ne manquera pas de voler la vedette au prochain Premier ministre.

Une source du parti conservateur a déclaré: «Boris fait toujours rage contre Rishi.

“Il craint vraiment que Rishi ne remporte une victoire surprise et ne soit le prochain Premier ministre.

“Il ne dormira pas tranquille tant qu’il ne saura pas que Liz a les clés du n ° 10.”