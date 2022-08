J’AI PEUT-ÊTRE été le premier à utiliser l’expression «remords des vendeurs», lors d’une interview sur TalkTV le jour où Boris s’est rendu à la foule.

Mais ce n’était pas un grand exploit de clairvoyance. N’importe qui avec un demi-cerveau pourrait imaginer qu’un BoJo sans entrave devienne encore plus grand que nature en dehors du numéro dix qu’il ne l’était en tant que Premier ministre.

Boris Johnson est peut-être parti mais il peut toujours faire ou défaire le parti conservateur

S’il était irrépressible dans les limites des hautes fonctions, regardez-le partir une fois libéré de la responsabilité de l’exécutif.

Boris est une force de la nature dont la liberté de jouir du pouvoir sans responsabilité vient tout juste d’être libérée.

Ce qui n’est pas automatiquement une bonne nouvelle pour le prochain Premier ministre – probablement Liz Truss – le quatrième en six ans.

Boris a atteint le statut légendaire d’un géant tragique abattu par des pygmées traîtres.

Son départ ne marquera pas la paix entre ces deux factions irréconciliables.

En effet, les derniers jours de ce concours ont vu une flambée de récrimination inquiétante parmi les conservateurs qui veulent que la course soit annulée et que le vrai roi revienne sur son trône volé.

Ce fantasme ne peut pas se réaliser – et ne devrait pas non plus.

Rétablir la couronne serait un désastre pour le Parti conservateur, pour le pays et pour Boris lui-même.

Malgré son style Terminator “Hasta la vista, baby”, il n’y a pas de retour.

Cela n’empêchera pas le jeu du blâme des conservateurs de croître jusqu’à ce qu’il risque de détruire non seulement le prochain Premier ministre, mais aussi le fragile espoir du gouvernement de conserver le pouvoir.

A moins que Boris lui-même ne mette fin au complot.

Je suppose ici que les sondages sont corrects et que le nouveau Premier ministre ne sera pas Rishi Sunak. Sinon, tous les paris sont ouverts.

Comment un parti amoureux de Boris pourrait-il se réconcilier avec l’homme qu’il accuse, à tort ou à raison, de sa chute ?

Pourtant, malgré ce qui ressemble à une victoire écrasante, tout le monde au Parti conservateur n’aime pas Lizzie.

Pour diverses raisons, des dizaines de députés conservateurs ont refusé le soutien du public. Ainsi, une importante minorité est au mieux indécise et au pire hostile.

Certains l’attendront pour dévoiler son nouveau Cabinet et annoncer des mesures pour sauver les ménages vulnérables du tsunami du coût de la vie.

Que fera-t-elle face à la vague d’immigration clandestine qui se moque de nos frontières ? Ou pour empêcher le NHS de s’effondrer cet hiver ?

Truss aura besoin de toute l’aide possible.

Boris sera-t-il une bonne fée, la dirigeante du fan club de sa protégée, ou un mauvais diablotin regardant par-dessus son épaule comme Margaret Thatcher, la fameuse « conductrice de la banquette arrière » ?

Des alliés formidables

Dans quatre semaines, la prochaine dirigeante fera face à sa première conférence conservatrice – un test pour tout nouveau Premier ministre.

Il serait tentant pour Boris de voler la vedette – et il y en aura beaucoup de la part de ses fans adorateurs.

Il y aura des files d’attente autour du Birmingham International Centre et des ovations debout avant même qu’il n’entre dans la salle.

Mais même si BoJo peut jouer le bouffon, il n’est pas dupe.

Il sait que les assassins qui l’ont fait tomber ne sont pas dans les médias ni dans le parti travailliste édenté dirigé par le « capitaine Crasheroonie Snoozefest » Starmer.

Ce sont les Remainers de son propre parti qui ne lui ont jamais pardonné le Brexit.

Il peut leur prouver le contraire en soutenant Liz Truss et en jetant son poids formidable derrière le parti lors des prochaines élections générales, peut-être dès l’année prochaine.

La défaite n’est pas inévitable. L’inflation devrait chuter en 2023. L’économie n’est pas vouée à la récession. Liz Truss a de redoutables alliés.

Elle est prête à promouvoir les talents émergents, avec Suella Braverman comme nouvelle ministre de l’Intérieur pour faire face à l’immigration clandestine. Et Kemi Badenoch en tant que responsable de l’éducation pour rétablir la discipline dans la salle de classe.

Une action sévère sur les factures d’énergie, le NHS, l’immigration clandestine et la violence de rue pourrait rapidement inverser la tendance.

Si c’est le cas, l’avance du Labour s’évaporerait comme une pluie d’été.

Il est parfaitement possible pour les conservateurs de remporter un cinquième mandat record au pouvoir.

Boris gagnerait le mérite d’avoir arraché la victoire aux mâchoires de la défaite.

Il ferait face à l’avenir avec l’héritage d’un homme d’État bénin aimé de tous en tant qu’ancien roi du monde.

Eh bien, il peut rêver, n’est-ce pas ?