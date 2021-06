Boris Johnson est l’hôte du sommet du G7 à Cornwall, en Angleterre

Jennings a déclaré qu’il s’attendait à ce que Biden soit « très préoccupé par les développements en Irlande du Nord. Mais je m’attends également à ce que Johnson veuille exprimer très clairement sa position et ne pas ébouriffer les plumes. Biden est clairement un opérateur de politique étrangère très expérimenté, et il est absolument dans l’intérêt de Boris Johnson de maintenir de bonnes relations avec les États-Unis. Et bien qu’il ait parfois la réputation d’être, vous savez, un peu moins que sérieux, je pense qu’il est très capable de jouer ce rôle quand c’est nécessaire.