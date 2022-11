Boris Johnson est le pire Premier ministre de mes 40 ans, déclare l’ancien chef du ministère des Affaires étrangères

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’ancien chef du service diplomatique britannique a déclaré que Boris Johnson était le pire Premier ministre sous lequel il a travaillé pendant ses près de 40 ans au gouvernement.

Sir Simon McDonald – qui a servi sous sept premiers ministres conservateurs et travaillistes – a déclaré que M. Johnson était un dirigeant “charismatique” mais “chaotique”.

“[Margaret] Thatcher était le meilleur et Johnson était le pire », a déclaré Lord McDonald à Sky News dans une interview révélatrice.

Sir Simon, qui a commencé comme diplomate en 1982 et est devenu sous-secrétaire permanent au ministère des Affaires étrangères jusqu’en 2020, a déclaré que les sept Premiers ministres sous lesquels il a servi étaient “bons pour certaines choses et faibles pour d’autres”.

Mme Thatcher était «un personnage très difficile et épineux pour le système», a déclaré Lord McDonald – mais a déclaré que sa clarté et son sens du but en faisaient «l’un de nos premiers ministres les plus efficaces en 300 ans».

Le mandarin de Whitehall a déclaré que John Major était “l’un des hommes les plus méthodiques que j’ai jamais vus” et a félicité Tony Blair pour être “le meilleur” communicateur qu’il ait vu au cours de ses quatre décennies.

Cependant, l’ancien chef du ministère des Affaires étrangères a semblé critiqué le Premier ministre travailliste à propos de l’invasion de l’Irak. “Rétrospectivement, certains de ses plus grands appels politiques étaient tout simplement faux, mais à l’époque, la politique intérieure, la politique irlandaise avait raison.”

Le Premier ministre travailliste Gordon Brown était “le meilleur en finance” mais n’était pas doué pour la communication, a-t-il ajouté. «Il portait ses angoisses sur son visage. Avoir l’air accablé rend votre tâche plus difficile.

Sir Simon a déclaré que David Cameron était “à certains égards le plus facile à travailler”, et a décrit sa collègue PM conservatrice Theresa May comme une “personne très méthodique” qui a été “entravée” par le Brexit.

L’ancien chef du service diplomatique a souri maladroitement lorsqu’il s’agissait de discuter de M. Johnson, avant de le qualifier de “chaotique”.

Sir Simon a joué un petit rôle dans la chute du Premier ministre plus tôt cette année lorsqu’il a déclaré que le n ° 10 “ne disait pas la vérité” sur ce que M. Johnson à propos du député conservateur Chris Pincher, accusé d’inconduite sexuelle.

L’ancien haut fonctionnaire, qui dirigeait le ministère des Affaires étrangères au moment où une plainte a été déposée contre M. Pincher, a déclaré que Downing Street “ne cesse de changer son histoire et ne dit toujours pas la vérité”.

Bien qu’il n’ait pas travaillé sous Liz Truss, Lord McDonald a déclaré qu’il pensait qu’elle était encore “pire Premier ministre que Boris Johnson” et a commis “deux erreurs immédiates et irrévocables”.

Il a déclaré: «Le premier était d’exclure de son gouvernement quiconque l’avait soutenue jusqu’au bout.

“La seconde gérait un mini-budget qui était motivé par une idéologie, et avant de lancer ce budget, assurez-vous qu’elle ne pouvait pas entendre, ne recevrait aucun conseil contraire.”