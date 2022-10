Boris Johnson est invité à abandonner son offre de retour alors qu’il est de plus en plus en retard sur son rival Sunak

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson subit des pressions au sein de son propre parti pour abandonner sa tentative de retour en tant que Premier ministre, au milieu des craintes qu’il puisse opposer des militants à des députés d’une manière qui ternirait la marque conservatrice pendant une génération.

Le retrait de la course pour succéder à Liz Truss à la tête des conservateurs conduirait presque certainement au couronnement lundi du principal rival Rishi Sunak, qui a officiellement annoncé sa candidature dimanche avec une promesse “d’intégrité, de professionnalisme et de responsabilité”.

L’ex-Premier ministre était ce soir loin derrière Sunak dans la bataille pour les approbations des députés, et s’était montré incapable d’unir la droite derrière sa bannière, alors que des personnalités totémiques comme Steve Baker et Suella Braverman se sont jetées avec l’ancien chancelier.

Penny Mordaunt a rejeté son appel pour abandonner sa propre candidature à la direction et lui offrir son soutien, lui disant que la majeure partie de ses partisans passeraient de toute façon à Sunak.

Et le gourou des sondages, le professeur Sir John Curtice, a déclaré L’indépendant que la capacité de Johnson à gagner les élections – le principal élément du dossier de ses partisans pour un deuxième poste de Premier ministre – n’est plus la poussière d’or qu’elle était en 2019.

Les partisans de Sunak étaient sceptiques quant à l’affirmation du camp Johnson selon laquelle il dispose des 100 nominations de députés nécessaires pour figurer sur le bulletin de vote, après que seulement 60 ont rendu leurs noms publics.

Baker a averti qu’un deuxième poste de Premier ministre Johnson serait un “désastre garanti” et s’effondrerait avant la fin de l’année en raison de la prochaine enquête pour outrage sur les mensonges présumés de l’ancien Premier ministre sur Partygate.

Il a exhorté M. Johnson à attendre la conclusion de l’enquête du Comité des privilèges avant de tenter un retour sur le front politique.

Et le député d’arrière-ban Andrew Murrison a dit L’indépendant que le moment était venu pour Johnson de jeter l’éponge.

“Dans l’intérêt de l’unité du parti, Boris doit comprendre que le jeu est terminé et que ce n’est pas son heure”, a déclaré le Dr Murrison, qui a servi dans l’administration de M. Johnson mais a démissionné de son poste de ministre en juillet pour protester contre sa conduite.

“Se retirer maintenant serait la chose la plus digne et la plus politique à faire.”

Les approbations de M. Sunak approchant rapidement le chiffre de 179 qui lui donnerait la majorité du parti parlementaire, le Dr Murrison a déclaré qu’il pensait que les membres du parti tomberaient derrière le choix clair des députés lors du scrutin en ligne pour choisir entre les deux derniers candidats restants. Lundi.

Mais d’autres dans le camp de Sunak craignent que, si M. Johnson peut survivre au tour des députés du concours, les membres favoriseront à nouveau le candidat le plus à droite par rapport à celui le plus populaire au parlement, comme ils l’ont fait cet été.

Il y a eu des avertissements que cela pourrait diviser le parti, les députés refusant de servir dans un gouvernement Johnson ou même refusant de prendre le whip et de siéger en tant qu’indépendants ou de faire défection vers d’autres partis.

Tout en obtenant l’approbation de ministres comme James Cleverly et Nadhim Zahawi – ce dernier à peine 108 jours après avoir dit à Johnson de démissionner en juillet – l’ancien Premier ministre était dimanche soir derrière Sunak d’environ 90 nominations.

Mais son proche allié Jacob Rees-Mogg a insisté : “J’ai parlé à Boris Johnson, et il va clairement se tenir debout, il y a beaucoup de soutien pour lui.”

Lors d’un appel téléphonique à 8 heures du matin avec des députés, M. Johnson a insisté sur le fait qu’il ne considérait pas l’enquête du Comité des privilèges, qui l’obligerait à témoigner devant les caméras de télévision dans les semaines à venir au sujet des fêtes enfreignant le verrouillage à Downing Street, comme un obstacle à son retour.

Il a insisté sur le fait qu’il coopérerait avec l’enquête et a déclaré que le processus, qui pourrait conduire à une suspension du parlement et à une élection partielle de rappel, devrait être autorisé à suivre son cours.

Rishi Sunak a officiellement annoncé sa candidature dimanche (PA)

Mais M. Baker a déclaré que l’enquête conduirait à l’implosion d’un gouvernement conservateur pour la troisième fois en quelques mois.

Les députés conservateurs conscients de la nécessité de préserver leur réputation pour une chasse probable à de nouveaux emplois après l’élection refuseront de “renoncer à leur intégrité pour le sauver” en cas de vote sur les sanctions recommandées par la commission, a-t-il déclaré.

“A ce moment-là, son poste de Premier ministre s’effondrera”, a déclaré M. Baker. “C’est un échec garanti et nous ne pouvons pas permettre que cela se produise.”

Il a déclaré que Johnson devrait faire “quelque chose de grand et d’homme d’État” et suspendre ses ambitions politiques jusqu’à ce que le processus soit terminé.

L’approbation de Sunak par l’archi-eurosceptique Baker pourrait remettre un autre clou dans le cercueil des espoirs de retour de Johnson, si le groupe de recherche européen des députés conservateurs suit son exemple lorsqu’ils se réuniront tôt lundi pour décider qui soutenir.

La décision de Mme Braverman de soutenir Sunak a été un autre coup dur pour les espoirs de victoire de M. Johnson.

Une championne de la droite et un pilier de l’ERG qui avait été pensé pour réfléchir à sa propre candidature à la direction après avoir démissionné en tant que secrétaire à l’intérieur de Mme Truss, Mme Braverman a déclaré: «J’ai soutenu Boris depuis le début.

«Mais nous sommes dans une situation désespérée maintenant. Nous avons besoin d’unité, de stabilité et d’efficacité. Rishi est le seul candidat qui correspond à la facture et je suis fier de le soutenir.

Et le professeur Curtice a mis en doute les attentes selon lesquelles le retour de M. Johnson au n ° 10 rapporterait des dividendes électoraux aux conservateurs.

“La popularité de Johnson – jamais aussi élevée qu’on le suggère souvent – n’est plus ce qu’elle était autrefois”, a déclaré le gourou des sondages de l’Université de Strathclyde.

« En devenant Premier ministre, sa cote de satisfaction nette était de -7. Au moment où il a quitté ses fonctions début juillet, il était à -45. »

Depuis sa chute précipitée de l’affection du public, M. Johnson n’avait “jamais montré le moindre signe de pouvoir réparer les dégâts” causés par Partygate, a-t-il déclaré.

Et il a remis en question les affirmations des partisans de Johnson selon lesquelles il continue de détenir un mandat depuis les élections de 2019, remportées sur le dos d’une promesse de faire le Brexit.

“À la fin de son mandat, le soutien au parti parmi les électeurs de Leave n’était plus que de 51%”, a déclaré le professeur Curtice. “En vérité, le ‘mandat’ que Johnson a remporté en 2019 n’a pas bien vieilli.”