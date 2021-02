Boris Johnson est-il guidé par la science – ou les députés d’arrière-ban conservateurs?

S

ome 62 parlementaires conservateurs du Covid Recovery Group (CRG) ont écrit au Premier ministre pour exiger que les restrictions de Covid soient levées – pour de bon – dès que les plus de 50 ans auront été vaccinés, ce qui pourrait être dans quelques semaines. Ils veulent que toutes les écoles ouvrent le 8 mars et que les pubs et les restaurants prospèrent à nouveau à Pâques (une fête littéralement déplaçable cette année, qui commence le 1er avril). À mesure que les jonquilles sortiront, le public britannique le fera aussi, dans ce scénario. Boris Johnson essaie de le livrer, mais il ne peut pas leur donner de garantie parce que les dates choisies par le CRG sont évidemment arbitraires, et nous avons traversé trop de «libertés» avortées auparavant. Si le CRG avait été mis sur la terre de Dieu pour donner à M. Johnson une apparence sensée, raisonnable et motivée par la science, alors le plan divin n’aurait pas pu être conçu de manière plus immaculée.