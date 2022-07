Boris Johnson est “bulls ***er”, dit Starmer – qui qualifie les candidats conservateurs de “grade B”

Sir Keir Starmer a qualifié Boris Johnson de “taureau complet” découvert par le public britannique et a insisté sur le fait qu’il avait hâte d’affronter celui qui le remplacerait au n ° 10.

Rejetant les candidats à la direction des conservateurs comme «de grade B», Starmer s’est moqué de la compétition de plus en plus amère pour devenir le prochain Premier ministre. “Regardez leur état”, se moqua-t-il.

“Je pense qu’il est un vrai conneries, et je pense qu’il a été découvert”, a déclaré Sir Keir à propos du Premier ministre sortant sur le Le repos est politique podcast.

Starmer a déclaré: “Je suis frappé par les trucs de Partygate parce que ce n’est pas seulement qu’il a enfreint les règles, c’est qu’il a ensuite sorti le p *** du public avec ses défenses ridicules par la suite.”

Il a ajouté : « Aux élections locales, j’accepte que tout le monde sur les portes ne disait pas : ‘C’est ça qui m’a fait ça’. Mais il y avait une prise de conscience générale que ce gars *** s *** s. Et s’il fait des conneries à ce sujet, il a probablement fait des conneries à propos de tout.

Starmer a rejeté l’idée qu’il devrait s’inquiéter de devoir affronter un candidat plus fort maintenant que le temps de M. Johnson est presque terminé – affirmant que c’était “bon pour le pays” qu’il avait démissionné.

Interrogé par les hôtes Alastair Campbell et Rory Stewart s’il avait perdu l’une de ses plus grandes forces, il a répondu : « Non, je ne pense pas. Nous affronterons celui qui remportera cet horrible concours. Je veux dire – regardez leur état.

Starmer s’est moqué des promesses économiques “fantastiques” faites par les candidats. « Plus profondément, le parti conservateur a perdu tout sens de son objectif. Ils se déchirent. »

La BBC devrait organiser lundi un débat en tête-à-tête entre les deux derniers candidats conservateurs, mais un débat récemment prévu sur Sky News a été abandonné par crainte du parti que les rafles télévisées se transforment en matchs d’argot dommageables.

Le parti travailliste a publié un clip vidéo du débat en colère d’ITV dimanche soir dans lequel les rivaux conservateurs se sont disputés les titres de compétences et ont pleuré l’état de l’économie.

Le clip met en lumière l’affirmation de Liz Truss selon laquelle Rishi Sunak avait mis la Grande-Bretagne sur la voie d’une révocation et Kemi Badenoch déclarant : « Pourquoi le public devrait-il nous faire confiance ? Nous ne nous sommes pas vraiment couverts de gloire.

Des sources syndicales ont déclaré à The Independent que l’équipe de direction voulait que Mme Truss remporte le concours conservateur parce qu’elle pensait que son “style en bois” le rendrait “moins peu excitant”.

Les travaillistes considèrent Mme Mordaunt comme une adversaire plus difficile en raison de sa réputation d’interprète efficace des Communes, ont déclaré les sources, alors qu’elles sont neutres quant à la perspective d’affronter M. Sunak.

Un vote final des députés conservateurs mercredi sélectionnera les deux candidats à proposer aux membres du parti dans la course au n ° 10.

Mme Truss et Mme Mordaunt se battent pour gagner les partisans de Kemi Badenoch après qu’elle a été éliminée du concours.