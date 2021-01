Boris Johnson a esquivé une demande du travail pour vacciner tous les enseignants et le personnel de l’école pendant la mi-février pour permettre aux salles de classe de rouvrir.

La demande est venue alors que Sir Keir Starmer attaquait le bilan du gouvernement en matière de coronavirus à la Chambre des communes, appelant à ce que les 6,2 millions de travailleurs clés soient déplacés vers le haut de la liste des priorités pour la vaccination.

Aux questions du premier Premier ministre depuis que le Royaume-Uni a franchi la sombre étape de 100000 décès dus à Covid-19, le dirigeant travailliste a exigé une explication de M. Johnson pour expliquer pourquoi la Grande-Bretagne a le pire taux de mortalité en Europe.

Il a accusé le Premier ministre d’être « lent au premier verrouillage en mars dernier, lent à acheminer les équipements de protection sur la ligne de front, lent à protéger nos maisons de retraite, lent sur les tests et le traçage, lent dans le deuxième verrouillage à l’automne, lent à changer le Règles de mixage de Noël, ralentissez encore dans ce troisième lockdown ».

Alors que M. Johnson a confirmé que le ministre de l’Intérieur Priti Patel annoncerait plus tard dans la journée la mise en quarantaine obligatoire dans les hôtels de l’aéroport pour les arrivées de pays à haut risque uniquement, Sir Keir a réitéré la demande du Labour pour que la règle soit appliquée à tous ceux venant de l’étranger.

Et il a appelé M. Johnson à accélérer le retour des écoles en Angleterre en prévoyant de vacciner chaque enseignant et membre du personnel scolaire pendant les vacances d’une semaine à mi-parcours commençant le 15 février.

Mais M. Johnson a seulement déclaré que les enseignants recevraient des coups s’ils appartenaient aux neuf groupes prioritaires identifiés par le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation, qui couvre les plus de 50 ans, les travailleurs de la santé et de soins et ceux souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

Répondant à la demande de Sir Keir pour une explication du taux de mortalité au Royaume-Uni de Covid, le Premier ministre a répondu: «Lorsque vous avez un nouveau virus – et même lorsque vous avez une nouvelle variante de ce virus du type que nous avons dans ce pays – quand vous avez des dilemmes aussi durs et aussi lourds que ce gouvernement a dû affronter au cours de la dernière année… il n’y a pas de réponses faciles.

Boris Johnson refuse de dire pourquoi il pense que le Royaume-Uni a le plus grand nombre de morts en Europe

M. Johnson a déclaré que «le verrouillage perpétuel n’est pas une réponse» à la pandémie.

Et il a dit qu’il espère établir un plan de sortie de la pandémie dans les prochaines semaines.

Le Premier ministre a déclaré qu’environ 6,9 millions de personnes avaient désormais reçu des vaccinations et que le gouvernement était «sur la bonne voie» pour délivrer les premières doses de vaccin aux 15 millions de personnes des groupes les plus vulnérables d’ici le 15 février comme prévu.

Le Parti travailliste a déclaré que tous les travailleurs clés des professions critiques devraient être ajoutés à la phase suivante du programme de vaccination, couvrant les personnes âgées de 50 à 70 ans et celles souffrant de certains problèmes de santé, qui devrait démarrer après l’achèvement du premier pour les groupes prioritaires en mi-février.

Le secrétaire fantôme à la santé, Jonathan Ashworth, a déclaré que les premiers coups devraient inclure des policiers, des enseignants, des pompiers et des travailleurs des transports.

«Le NHS mérite à juste titre des félicitations pour son déploiement impressionnant et rapide de vaccinations», a déclaré M. Ashworth.

«Mais maintenant, nous devons aller plus loin et plus vite. Non seulement l’accélération de la vaccination sauvera-t-elle des vies, mais elle nous aidera à rouvrir soigneusement et de manière responsable notre économie et, de manière cruciale, à garantir que les enfants retournent à l’école alors que la transmission diminue.

«Les ministres doivent proposer des plans pour vacciner les principaux travailleurs dès que possible.