Boris Johnson espère enrôler Joe Biden pour aider à vacciner le monde entier contre Covid d’ici la fin de l’année prochaine

BORIS Johnson prendra cette semaine un engagement audacieux à frapper le monde entier contre le coronavirus d’ici la fin de l’année prochaine.

Le Premier ministre espère obtenir le soutien de Joe Biden lorsqu’il rencontrera le nouveau président américain pour la première fois au sommet du G7.

Comment Boris Johnson et le président américain Joe Biden pourraient regarder ensemble au sommet du G7

Il pense qu’ils peuvent réaliser le « plus grand exploit de l’histoire médicale ».

Johnson dira aux dirigeants mondiaux réunis à Cornwall qu’ils doivent creuser profondément pour aider les pays les plus pauvres s’ils veulent mettre fin à la pandémie pour de bon.

Il cherchera à les convaincre qu’il peut prolonger le succès de la campagne britannique de jabs pour protéger tout le monde sur la planète. Cela signifie augmenter la production, abattre les barrières de distribution internationale et partager les doses excédentaires.

La Grande-Bretagne s’est déjà engagée à faire don de la majorité de nos fournitures supplémentaires à ceux qui en ont désespérément besoin – et M. Johnson utilisera son rôle d’hôte du G7 pour rallier les pays les plus riches derrière lui.

Le Premier ministre dira aux dirigeants qu’ils se réunissent à « un moment historique pour nos pays et pour la planète ». Il a déclaré hier : « Le monde attend de nous que nous relevions le plus grand défi de l’après-guerre : vaincre Covid et mener une reprise mondiale. Vacciner le monde d’ici la fin de l’année prochaine serait le plus grand exploit de l’histoire de la médecine. »

M. Johnson rencontrera M. Biden, 78 ans, pour la première fois jeudi à son arrivée à Carbis Bay, près de St Ives. Le changement climatique, un accord commercial post-Brexit, la scolarisation de plus d’enfants et la reconstruction d’économies brisées seront tous des priorités.

Johnson dira aux dirigeants mondiaux réunis à Cornwall qu’ils doivent aider les nations les plus pauvres Crédit : PA

Il rencontrera le nouveau président américain Joe Biden pour la première fois jeudi lors du sommet du G7 qui s’est tenu à Cornwall. Crédit : Reuters

Le Premier ministre a déclaré hier « Vacciner le monde d’ici la fin de l’année prochaine serait le plus grand exploit de l’histoire médicale » Crédit : La Méga Agence

Mais les deux dirigeants savent que la reprise ne pourra commencer qu’une fois que Covid aura été vaincu. Avec les trois quarts des adultes britanniques injectés en moins de six mois, le Premier ministre pense que vacciner le monde entier est un objectif réalisable.

Les citoyens britanniques sont toujours confrontés à d’importantes restrictions de voyage car les pays qui ont du mal à rattraper leur retard présentent un risque de nouvelles épidémies. La réunion de trois jours est la première entre les dirigeants du G7 depuis le début de la pandémie. M. Johnson devrait également rechercher un soutien pour un nouveau réseau mondial qui servira de système d’alerte précoce pour les futures épidémies.

Il souhaite un système de surveillance «Global Pandemic Radar» pour détecter les variantes résistantes au vaccin avant qu’elles ne se propagent. L’un des plans est que les pays établissent des « centres de recherche zoonotique » pour aider à déterminer quand une maladie est capable de passer des animaux aux humains. Mais la priorité la plus urgente est la vaccination de masse dans le monde.

Le Royaume-Uni a jusqu’à présent dirigé les efforts pour garantir que les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde aient accès aux vaccins. L’année dernière, le gouvernement a financé le développement et la production du vaccin Oxford/AstraZeneca et a garanti qu’il serait disponible au prix coûtant dans le monde entier.

Près d’un coup sur trois dans le monde – 450 millions sur 1,5 milliard de doses – a été effectué à Oxford-AstraZeneca. La Grande-Bretagne a également mis en place le programme COVAX pour distribuer des jabs aux pays en développement, fournissant 548 millions de livres sterling dès le début et encourageant d’autres pays à s’engager.

COVAX n’aurait pas été en mesure de fournir les 80 millions de jabs dont il dispose déjà sans Oxford/AstraZeneca, qui représentaient 96% de ces doses.

Boris Johnson veut un système de surveillance «Global Pandemic Radar» pour détecter les variantes résistantes au jab avant qu’elles ne se propagent Crédit : Getty Images – Getty

Alors que les trois quarts des adultes britanniques ont été piégés en six mois, le Premier ministre pense que son objectif est réalisable Crédit : Reuters

La Grande-Bretagne a mis en place le programme COVAX pour distribuer des jabs aux pays en développement, fournissant 548 millions de livres sterling au début Crédit : EPA

Le Royaume-Uni s’est déjà engagé à partager une majorité significative de ses doses excédentaires avec le programme et, plus tard cette semaine, le Premier ministre annoncera combien il peut en mettre à disposition pour le reste du monde.

Les dirigeants du G7 seront rejoints virtuellement par des experts, dont Sir Patrick Vallance, Melinda French Gates et Sir David Attenborough. Les dirigeants de l’Australie, de l’Afrique du Sud, de la Corée du Sud et de l’Inde se joindront – en personne ou à distance – pour des discussions sur la santé et le changement climatique.

Ce sera le premier G7 où tous les membres se seront engagés à atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050 avant le sommet COP26 organisé en novembre au Royaume-Uni.

Le changement climatique étant également à l’ordre du jour, les dirigeants du G7 seront rejoints virtuellement par des experts dont Sir David Attenborough Crédit : AVERTISSEMENT : l’utilisation de cette image est soumise aux conditions d’utilisation de l’image numérique de BBC Pictures