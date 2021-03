Mais le rapport reconnaît également implicitement les limites auxquelles la Grande-Bretagne est confrontée après le Brexit. Il en dit peu sur la coopération en matière de sécurité avec l’Union européenne, qui reste son principal partenaire commercial et le géant de son voisinage. Depuis que la Grande-Bretagne et le bloc ont cimenté leur scission par un accord commercial en janvier, les relations politiques et diplomatiques se sont effilochées et il y a eu des perturbations dans les échanges.

«Dans tous nos efforts, les États-Unis seront notre plus grand allié et un partenaire unique et proche en matière de défense, de renseignement et de sécurité», a déclaré M. Johnson au Parlement. «Nous défendrons nos valeurs ainsi que nos intérêts.»

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy