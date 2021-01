La directive sur le temps de travail pourrait faire l’objet d’une révision – PA

Boris Johnson envisage une refonte post-Brexit de la législation du travail pour libérer les entreprises des réglementations initialement imposées par l’UE.

La semaine de travail de 48 heures est l’une des réglementations ciblées par le gouvernement, a-t-il été rapporté jeudi soir, dans une démarche qui risque de rencontrer la résistance des syndicats.

Le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS) a demandé aux chefs d’entreprise leur point de vue sur les idées, qui sont considérées comme à un stade précoce.

M. Johnson a récemment déclaré qu’il y aurait de «grands changements» dans la réglementation cette année, mais que le Royaume-Uni ne «régresserait» pas sur les droits des travailleurs et «n’enverrait pas les enfants dans les cheminées».

Mais les ministres estiment que les lois actuelles, importées du droit de l’UE dans le cadre de l’accord de retrait du Brexit, peuvent être modifiées pour profiter à la fois aux entreprises et aux travailleurs.

Une possibilité est de modifier les règles autour de la semaine de 48 heures, également connue sous le nom de directive sur le temps de travail, qui comprend actuellement les heures supplémentaires rémunérées.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que le Royaume-Uni ne «régressera» pas sur les droits des travailleurs – EPA

Le télégraphe comprend que les options élaborées par les fonctionnaires comprennent la suppression de l’obligation pour les entreprises de consigner les rapports quotidiens sur les heures de travail, ce qui permet aux entreprises d’économiser de l’argent.

Une source gouvernementale a déclaré que les responsables avaient dressé une liste d’options pour réformer le droit du travail dérivé de l’UE, mais que rien n’avait été convenu par les ministres.

En vertu de la loi actuelle, les employeurs ne peuvent pas forcer les employés à travailler plus de 48 heures par semaine, en moyenne sur 17 semaines, bien que les employés puissent accepter de travailler plus d’heures et que certains emplois, tels que les soins infirmiers, l’agriculture et l’hôtellerie, bénéficient de certaines exemptions.

Tout assouplissement de la réglementation sera probablement bien accueilli par les députés conservateurs du marché libre, mais aux termes de l’accord commercial sur le Brexit, l’UE aurait le droit de demander l’imposition de droits de douane sur les produits britanniques si le Royaume-Uni obtenait un avantage concurrentiel en conséquence.

Les plans, qui ont été élaborés par des fonctionnaires, n’ont pas été approuvés par les ministres ni soumis au Cabinet.

Jeudi soir, Kwasi Kwarteng, le secrétaire aux affaires, a déclaré: «Nous n’allons pas abaisser les normes des droits des travailleurs. Le Royaume-Uni possède l’un des meilleurs records au monde en matière de droits des travailleurs – allant plus loin que l’UE dans de nombreux domaines.

L’histoire continue

«Nous voulons protéger et renforcer les droits des travailleurs à l’avenir, et non pas les dénoncer.»

Le Parti travailliste a décrit le plan signalé comme une « honte » et a averti qu’il combattrait ces mouvements « bec et ongles ».

Ed Miliband, le Shadow Business Secretary, a déclaré que son parti s’opposerait fermement aux plans.

« Ces propositions ne visent pas à réduire la paperasse pour les entreprises, mais à déchirer les droits vitaux des travailleurs. Elles ne devraient même pas être discutées », a-t-il déclaré.

«Les gens sont déjà profondément inquiets pour leur emploi et leur santé. C’est une honte que le gouvernement envisage de les forcer à travailler plus longtemps ou à perdre des congés payés.