Boris Johnson envisage une offre de retour alors que les conservateurs britanniques choisissent un nouveau chef

Plusieurs législateurs britanniques, dont l’ancien Premier ministre Boris Johnson, tentaient d’obtenir un soutien vendredi avant un concours court et intense pour remplacer Liz Truss à la tête du pays.

Truss a démissionné jeudi après un mandat mouvementé de 45 jours, admettant qu’elle ne pouvait pas concrétiser ses plans économiques de réduction d’impôts.

Le Parti conservateur organise une course accélérée pour la remplacer, qui verra un nouveau chef – qui deviendra également Premier ministre – choisi d’ici une semaine.

L’ancien chef du Trésor Rishi Sunak et la chef de la Chambre des communes Penny Mordaunt font partie des favoris des bookmakers – avec Johnson, qui a été contraint de démissionner par le parti il ​​y a un peu plus de trois mois après s’être embourbé dans des scandales sur son éthique et ses finances. Son retour serait une résurrection remarquable pour un politicien à la fois populaire et polarisant.

Johnson, qui est resté législateur après avoir quitté ses fonctions de Premier ministre, n’a pas dit s’il se présenterait, mais ses alliés au Parlement s’efforcent de recueillir des soutiens.

Les nominations pour un nouveau chef se termineront lundi après-midi, et les candidats ont besoin des signatures de 100 des 357 législateurs conservateurs, ce qui signifie un champ maximum de trois. Les législateurs voteront pour éliminer l’un d’entre eux et tiendront un vote indicatif sur les deux derniers. Les 172 000 membres du parti pourront ensuite départager les deux finalistes lors d’un vote en ligne. Le nouveau chef doit être choisi d’ici le 28 octobre.

Sunak, qui est arrivé deuxième derrière Truss lors d’une course à la direction estivale, est considéré par certains comme une paire de mains sûres qui peut stabiliser l’économie en difficulté. Mordaunt, qui est arrivé troisième, est populaire auprès de la base du parti.

Mais le joker du concours est Johnson, qui est adoré par certains membres du parti en tant que gagnant des votes avec une touche commune rare, et vilipendé par d’autres pour le chaos et le scandale qui ont entaché ses trois années au pouvoir.

L’alliée de Johnson, Nadine Dorries, a déclaré que le parti devrait le choisir parce que “c’est un gagnant connu” qui a mené les conservateurs à une grande victoire électorale en 2019.

“Avoir un gagnant en place est ce dont le parti a besoin pour survivre”, a-t-elle déclaré à Sky News.

Mais certains autres législateurs conservateurs ont déclaré qu’ils quitteraient le parti si Johnson – qui fait face à une enquête en cours par un comité des normes pour savoir s’il a menti au Parlement – ​​revenait en tant que chef.

“Je ne vois aucune voie à suivre au sein du gouvernement, à aucun niveau, pour quelqu’un qui est soumis à ce type d’examen, et je pense que cela crée une grande division”, a déclaré le législateur conservateur Roger Gale à Times Radio. “Et je pense qu’il y aurait des gens, en effet comme moi, qui se retrouveraient dans la terrible position de devoir démissionner du whip conservateur.”

La deuxième course à la direction du parti cette année intervient après que Truss soit devenu le Premier ministre le plus court de l’histoire britannique. Elle a été élue chef par les conservateurs au début du mois dernier après une élection de parti pour remplacer Johnson.

Le paquet économique de marché libre de Truss a ébranlé les marchés financiers, fait grimper le coût des emprunts gouvernementaux et des hypothèques immobilières et a forcé une intervention d’urgence de la Banque d’Angleterre. Truss a exécuté une série de demi-tours et a remplacé son chef du Trésor, mais a fait face à la rébellion des législateurs de son parti.

Truss a admis jeudi que “je ne peux pas livrer le mandat pour lequel j’ai été élu par le Parti conservateur”.

Le nouveau chef sera le troisième Premier ministre britannique cette année, et la tourmente des conservateurs alimente les demandes d’élections nationales. Dans le cadre du système parlementaire britannique, il n’est pas nécessaire qu’il y en ait un avant 2024, cinq ans après le concours de 2019 remporté par les conservateurs sous Johnson.

Les politiciens de l’opposition disent que le tumulte depuis lors – et la décision de Truss de déchirer bon nombre des politiques sur lesquelles Johnson a été élu – signifie que le gouvernement manque de légitimité démocratique.

Les sondages suggèrent que si une élection avait lieu maintenant, ce serait un anéantissement pour les conservateurs, le parti travailliste de centre-gauche remportant une large majorité.

Le dirigeant travailliste Keir Starmer a accusé les conservateurs de présider une «porte tournante du chaos».

“Cela nuit énormément à notre économie et à la réputation de notre pays”, a-t-il déclaré. « Nous devons avoir une chance de prendre un nouveau départ. Nous avons besoin d’élections générales – maintenant.