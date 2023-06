Boris Johnson « envisage de se présenter à la mairie de Londres »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Boris Johnson envisagerait une candidature indépendante audacieuse pour devenir maire de Londres pour la deuxième fois après sa sortie du parlement et sa chute dramatique du parti conservateur.

L’ancien Premier ministre réfléchit à son prochain déménagement à l’extérieur de Westminster après que son sort a été scellé par un rapport accablant qui a révélé qu’il avait délibérément et à plusieurs reprises menti aux Communes au sujet de Partygate.

On pense que M. Johnson a convenu d’une « somme élevée à six chiffres » avec le Courrier quotidien pour écrire une chronique hebdomadaire, le journal taquinant que son nouvel écrivain « mystère » sera « obligatoire à lire à Westminster – et à travers le monde! »

Et le Financial Times a rapporté que M. Johnson pourrait chercher à retrouver son ancien emploi à l’hôtel de ville en se présentant comme candidat indépendant pour vaincre le maire travailliste Sadiq Khan.

Guto Harri, qui a été un assistant clé de M. Johnson lors de son dernier passage en tant que maire de Londres, a déclaré L’indépendant que ce serait une « bonne idée ».

L’ancien directeur de la communication n ° 10 a déclaré qu’il n’avait pas discuté de cette décision avec son ancien patron, mais a ajouté: « Londres a besoin d’un avocat puissant avec le profil, l’ambition, la crédibilité et le caractère pour défendre son coin et défendre sa cause. »

La baronne Camilla Cavendish, ancienne conseillère politique de David Cameron, a écrit dans le FT: « J’entends qu’il envisage maintenant de se présenter en tant qu’indépendant à l’élection du maire de Londres l’année prochaine. »

Elle a ajouté: «La tragédie est qu’il était assez bon dans ce travail – et certains de ceux qui figurent sur sa liste d’honneurs sont des personnes qui travaillaient pour lui à l’époque. Il n’a tout simplement jamais été en mesure d’atteindre les hauteurs requises d’un Premier ministre.

Will Walden, l’ancien directeur des communications de M. Johnson à l’hôtel de ville, a déclaré L’indépendant: « Boris ne court pour des choses que s’il sait qu’il peut gagner. Courir pourrait bien diviser le vote des conservateurs, mais courir n’est pas synonyme de gagner.

L’ancien Premier ministre envisage sa prochaine décision après le verdict accablant du Partygate (Getty)

M. Walden a ajouté: «Je suppose que s’il y a même une once de vérité là-dedans, il s’agit plus de l’accaparement des feux de la rampe que de la réalité. La dernière fois que j’ai regardé, Boris était encore conservateur. Je ne suis pas sûr que les membres conservateurs à Londres verront d’un bon œil qu’il se présente contre le candidat qu’ils ont choisi.

Richard Barnes, l’ancien adjoint au maire de Londres sous M. Johnson, a déclaré à LBC qu’essayer de se présenter à nouveau à la mairie serait l’acte d ‘ »un homme désespéré », ajoutant: « Vous pouvez aller de l’avant, à gauche ou à droite, mais vous ne pouvez pas reculer. »

Les conservateurs avaient déjà présélectionné trois candidats pour le concours du maire de Londres de l’année prochaine : Susan Hall, Mozammel Hossain et Daniel Korski. L’ancien conseiller et allié de M. Johnson, Samuel Kasumu, a raté le coup – avec des spéculations, il a été bloqué pour ses liens avec l’ex-Premier ministre.

Il n’y a aucune restriction sur le nombre de mandats qu’un maire de Londres peut servir ou sur le nombre de fois que les candidats peuvent se présenter. Les élections ayant lieu en mai 2024, M. Johnson aurait jusqu’en mars 2024 pour remettre ses documents de candidature.

Le président du Comité consultatif sur les nominations professionnelles (Acoba), Lord Eric Pickles, écrira à M. Johnson pour savoir s’il accepte un emploi en tant que Poster journaliste. Les anciens ministres qui sont partis au cours des deux dernières années doivent postuler à Acoba avant d’assumer un nouveau rôle.

Cela survient alors que M. Johnson panse ses blessures après le verdict accablant des députés de l’enquête du comité des privilèges Partygate – qui ont déclaré qu’ils auraient recommandé une suspension de 90 jours s’il n’avait pas déjà quitté son siège malgré leur sanction attendue.

Le député conservateur principal Damian Green a déclaré qu’il serait « assez difficile » pour M. Johnson de revenir en tant que candidat conservateur aux Communes à l’avenir. M. Green a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui que s’il avait offert une réponse « plus modérée » au comité, il lui aurait été plus facile de revenir.

Boris Johnson pourrait se présenter à l’ancien siège de Nadine Dorries, selon un allié (PENNSYLVANIE)

Mais les alliés de M. Johnson n’ont pas perdu l’espoir qu’il puisse trouver un autre siège pour se présenter aux élections générales de 2024 – ou même avant.

David Campbell Bannerman, président de l’Organisation démocratique conservatrice (CDO), a déclaré que M. Johnson se tenait toujours au siège d’Oxfordshire à Henley – ou se présentait au siège de Mid-Bedfordshire de Nadine Dorries une fois qu’elle aurait officiellement démissionné dans les semaines ou les mois à venir.

« Il est toujours un candidat conservateur approuvé – mais le président du parti et le numéro 10 vont-ils lui permettre de se présenter? » il a dit L’indépendant. «Ils seraient imprudents de l’arrêter. Il doit revenir rapidement, et les députés doivent être réalistes et voir que Rishi Sunak ne va pas arrêter un effacement.

M. Bannerman a rejeté l’idée que M. Johnson se présente comme maire de Londres. « C’était un très bon maire, mais il a de plus gros problèmes à faire frire – nous avons besoin de lui en tant que Premier ministre », a déclaré l’allié de Johnson.

M. Johnson se demande s’il doit lancer une série d’apparitions dans les semaines à venir pour « faire avancer son programme politique », selon Le télégraphe. Le Parti réformiste britannique serait désireux de l’inviter à se joindre à leurs efforts pour protéger le Brexit.

Les députés conservateurs envisagent de voter pour le rapport du comité des privilèges ou de s’abstenir lundi, alors que Mme Dorries et un petit groupe d’alliés de Johnson ont mis en garde contre un soulèvement populaire et des désélections.

Tim Loughton a déclaré à la BBC qu’il voterait probablement en faveur du rapport, décrivant le comité comme « légitime » et ses conclusions « accablantes ». Un haut conservateur a dit L’indépendant qui les collègues devraient « montrer la colonne vertébrale » lundi.

Liz Truss dit que les conservateurs ont « tort » de se débarrasser de Boris (Archives PA)

M. Green a dit Aujourd’hui que s’abstenir de voter ne serait « pas vraiment à la hauteur de l’occasion ». Lorsqu’on lui a demandé si Rishi Sunak devait se présenter pour voter, le modéré de One Nation a répondu: « Chaque individu se fera sa propre opinion. »

Liz Truss a défendu M. Johnson dans une interview avec GB News, affirmant que les conservateurs avaient eu « tort » de se débarrasser de lui et « semaient les graines d’énormes problèmes pour notre parti ».

L’ancien Premier ministre a déclaré que la décision du comité de lui interdire de détenir un laissez-passer parlementaire était « une décision très dure », et a déclaré que les gens ne devraient « jamais, jamais, jamais, radier Boris ».

Sir Jake Berry, un ami de M. Johnson, a déclaré que c’était une « honte absolue » que le comité des privilèges ait averti les députés qui critiquaient son travail sur M. Johnson avec un « rapport spécial » – accusant le panel de chercher à « bâillonner les députés ».

L’ancien président conservateur a déclaré à ITV Bonjour Bretagne: « C’est une atteinte à la liberté d’expression. C’est une honte absolue et cela soulève plutôt la question que si le comité est si certain et si satisfait de ses conclusions, pourquoi essaient-ils d’arrêter tout débat à ce sujet, de bâillonner les députés.

Pendant ce temps, une nouvelle preuve des problèmes de M. Sunak avec la gestion de son propre parti est venue lorsque la députée de Telford, Lucy Allan, a annoncé qu’elle se retirerait aux prochaines élections.

La ville du Shropshire est l’endroit où M. Johnson a lancé son manifeste de 2019, mais Mme Allan a déclaré: « Le Parti conservateur d’aujourd’hui n’est tout simplement plus intéressé par des sièges comme Telford. »

L’indépendant a approché le porte-parole de M. Johnson pour commentaires.