Le gouvernement prévoit des soi-disant «vols verts» pour emmener Boris Johnson et d’autres dirigeants mondiaux au sommet de la Cop26 sur le changement climatique, selon des rapports.

Jusqu’à 65 chefs d’État se rendraient en Écosse à bord d’avions utilisant du carburant aéronautique durable (SAF), qui peut être produit à partir de déchets alimentaires et est présenté comme réduisant les émissions de carbone jusqu’à 80% par rapport aux carburants à réaction fossiles traditionnels.

Fuite de documents du Département des transports, vu par le site PoliticsHome, suggèrent que l’utilisation de SAF pour Cop26 est considérée comme « fondamentale » pour le succès de l’événement en novembre.

Cependant, les militants écologistes se sont demandé si les vols SAF étaient une tentative de « greenwashing ».

Le gouvernement fait également face à des pressions pour reporter la conférence pour la deuxième fois en raison de la pandémie de coronavirus, l’activiste Greta Thunberg soutenant un délai pour permettre à plus de personnes de participer une fois que les vaccins ont été partagés plus largement dans le monde.

Les États-Unis et l’UE seraient sceptiques quant aux chances que l’événement se déroule comme prévu, mais les ministres seraient déterminés à accueillir jusqu’à 30 000 délégués d’environ 200 pays.

PoliticsHome a rapporté qu’un document du DfT disait: «Trois résultats clés comprennent la réduction de l’empreinte globale de la COP, la démonstration de la faisabilité de l’approvisionnement en SAF et la présentation d’une histoire positive de voyage vers et depuis la COP.

«L’unité COP travaille à une COP physique avec 30 000 délégués.»

Un autre document indique que «le carburant aéronautique durable (SAF) continue d’être une priorité parmi les ministres … la fourniture de SAF à la COP26 est désormais fondamentale».

Cela vient après que l’industrie aéronautique britannique s’est engagée à réduire les émissions de carbone à zéro d’ici 2050 en combinant la nouvelle technologie des avions et des moteurs, la politique aéronautique et les carburants d’aviation durables.

Mais Doug Parr, scientifique en chef du groupe environnemental Greenpeace UK, a déclaré que les carburants durables n’étaient pas une solution à long terme pour les émissions de carbone de l’aviation. L’industrie représente actuellement environ 2,5 pour cent des émissions mondiales de CO2 (9 pour cent au Royaume-Uni).

«Actuellement, les carburants aéronautiques durables apportent, au mieux, des avantages climatiques à court terme et à petite échelle», at-il déclaré L’indépendant.

«Au pire, ils sont éco-responsables pour les pratiques agricoles néfastes et la déforestation. Ils peuvent également donner l’impression trompeuse qu’une solution à l’empreinte climatique de l’aviation est imminente. Ce n’est pas le cas.

« Le Royaume-Uni et d’autres gouvernements doivent faire face à cela et à ce que cela signifie pour le climat, et non créer un écran de fumée qui implique qu’il y aura bientôt une solution. »

Le ministère des Transports a déclaré qu’il ne pouvait commenter aucun rapport basé sur des documents divulgués, mais un porte-parole a déclaré: «Nous restons déterminés à réduire les émissions de carbone.»

Pendant ce temps, Boris Johnson est sur le point d’annoncer des objectifs plus stricts pour le Royaume-Uni en matière de réduction des émissions de carbone, selon le Financial Times. Cela impliquerait une réduction de 78 pour cent d’ici 2035, par rapport aux niveaux de 1990, plutôt que l’objectif actuel de 80 pour cent d’ici 2050.