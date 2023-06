Boris Johnson enverra tous ses messages WhatsApp non expurgés à l’enquête Covid en un coup d’œil à Rishi

BORIS Johnson a promis aujourd’hui de contourner le Cabinet Office et d’envoyer tous ses WhatsApps non expurgés directement à l’enquête Covid.

Dans une lettre explosive adressée à la chef de l’enquête, Lady Hallet, l’ex-Premier ministre a insisté sur le fait qu’il « ne veut pas laisser mon matériel devenir un test pour les autres ».

Boris Johnson a promis ce matin d’envoyer tous ses WhatsApp pandémiques à l’enquête Covid Crédit : Getty

L’ex-Premier ministre a écrit à Lady Hallet, la chef de l’enquête Covid, ce matin

Hier, le Cabinet Office a décidé de porter l’enquête devant les tribunaux après des semaines de querelles pour savoir si des milliers de textes non expurgés de Boris et une poignée de journaux devaient être remis.

Le gouvernement a déclaré qu’il n’était pas juste d’inclure « des références à des informations personnelles et familiales » de ministres et de fonctionnaires, y compris « des questions de maladie et de discipline ».

Dans une lettre enflammée à Lady Hallet, l’avocat du Cabinet Office Parm Sahota a déclaré: « Le Cabinet Office a demandé aujourd’hui l’autorisation d’introduire un contrôle judiciaire.

« Nous le faisons avec regret et avec l’assurance que nous continuerons à coopérer pleinement à l’enquête avant, pendant et après la question de compétence en question. »

La lettre faisait valoir qu’il y avait « d’importantes questions de principe en jeu » et que celles-ci affectaient « les droits des individus et la bonne conduite du gouvernement ».

Le résultat de la révision judiciaire devrait créer un précédent pour de futures affaires similaires.

Aujourd’hui, Boris a lancé une grenade Covid sur Rishi Sunak en s’engageant à envoyer lui-même les SMS – y compris ceux d’un ancien téléphone dont on lui avait précédemment dit qu’il n’était pas accessible en toute sécurité.

L’ex-Premier ministre a déclaré: « Vous avez à juste titre décidé de ne négliger aucun effort dans votre recherche de la vérité sur la prise de décision du gouvernement pendant la pandémie.

« Le gouvernement a décidé hier d’intenter une action en justice. Ce n’était pas ma décision de le faire. Bien que je comprenne la position du gouvernement, je ne suis pas prêt à laisser mon matériel devenir un test pour d’autres alors que je suis parfaitement satisfait que l’enquête voie il. »

« Je fournis donc le matériel directement à votre enquête aujourd’hui sous une forme non expurgée. »

Hier soir, le ministre des Sciences, George Freeman, a admis que le gouvernement risquait de PERDRE son procès contre l’enquête Covid.

Il a dit qu’il avait « très peu de doute » qu’un tribunal statuerait en faveur de Lady Hallet.

Mais le ministre a ajouté qu’il valait la peine de tester si les fonctionnaires avaient droit à la vie privée.