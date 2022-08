Boris Johnson en Ukraine pour dire à Zelensky qu’il “peut et va gagner la guerre”

Boris Johnson a déclaré au président ukrainien Volodymyr Zelensky qu’il “gagnerait” la guerre contre la Russie alors qu’il effectuait une autre visite surprise à Kyiv pour marquer le jour de l’indépendance du pays.

Le Premier ministre par intérim a annoncé un nouveau paquet de 54 millions de livres sterling de soutien britannique à l’Ukraine pour aider à repousser les forces russes, y compris des systèmes de surveillance et de missiles sans pilote.

En publiant une photo de lui avec Zelensky lors de son troisième voyage dans la capitale, Johnson a déclaré: “Ce qui se passe en Ukraine nous concerne tous.”

Il a ajouté: “C’est pourquoi je suis ici aujourd’hui pour transmettre le message que le Royaume-Uni est avec vous et sera avec vous pour les jours et les mois à venir, et que vous pouvez gagner et que vous gagnerez.”

Johnson a reçu la plus haute distinction ukrainienne décernée aux ressortissants étrangers – l’Ordre de la liberté – pour le soutien indéfectible du Royaume-Uni depuis l’invasion par les forces de Vladimir Poutine en février.

Lors de sa dernière visite en tant que Premier ministre, Johnson a également appelé les alliés occidentaux à maintenir le cap dans la guerre – affirmant que le Royaume-Uni continuerait à soutenir les efforts de l’Ukraine pour se défendre contre un “envahisseur barbare et illégal”.

Le n ° 10 a déclaré que le paquet de 54 millions de livres sterling de 200 drones et munitions à la pointe de la technologie permettrait aux Ukrainiens de mieux suivre et cibler les troupes russes envahissantes.

Le dernier package comprend 850 micro-drones Black Hornet lancés à la main. Le Royaume-Uni se prépare également à fournir des véhicules de chasse aux mines pour opérer au large des côtes, le personnel ukrainien étant formé à leur utilisation dans les eaux britanniques dans les semaines à venir.

Johnson a également été capturé en train de faire une promenade très surveillée dans les rues de Kyiv avec le président Zelensky mercredi.

Cela survient alors que le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que la Russie restait dans une “position très fragile” et faisait peu de progrès en Ukraine.

“J’ai parlé à mes chefs du renseignement ce matin avant de venir, vous savez, l’avance de la Russie peut être mesurée en mètres par semaine, pas en miles”, a-t-il déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Ukraine était réellement en mesure de reprendre du territoire, Wallace a répondu : « Je pense que l’Ukraine se met dans cette position », ajoutant que le moral des troupes de Zelensky était élevé.

Le secrétaire à la Défense a également suggéré qu’il souhaitait voir le gouvernement britannique « durcir » ses conditions de visa pour les Russes, mais a exprimé des doutes sur le fait qu’une interdiction totale soit la solution. Wallace a déclaré que c’était “une question à examiner par le ministre de l’Intérieur”.

Plus tôt mercredi, le ministre des Forces armées, James Heappey, a déclaré que toute tentative de rétablissement des relations avec la Russie aggraverait la crise du coût de la vie “100 fois” – affirmant qu’il n’y avait pas de “retour” à un marché de l’énergie d’avant l’invasion.

Pendant ce temps, la favorite de la direction conservatrice, Liz Truss, s’est engagée à déclassifier davantage de renseignements britanniques pour exposer davantage les efforts de la Russie pour saper l’Occident. Elle a dit qu’elle « irait plus loin » en tant que Premier ministre et ferait plus « pour exposer le livre de jeu de Poutine au monde ».

La ministre des Affaires étrangères a déclaré mardi soir lors d’une rafle de conservateurs à Birmingham qu’elle était “prête” à appuyer sur le bouton nucléaire britannique si nécessaire – même après qu’on lui ait rappelé que cela signifierait “l’annihilation mondiale”.

Sir Keir Starmer a rendu visite mercredi aux troupes ukrainiennes et britanniques s’entraînant dans la plaine de Salisbury, affirmant qu’il leur avait “réitéré” le “soutien indéfectible de son parti à la souveraineté ukrainienne”.

Le dirigeant travailliste a déclaré : « Notre engagement envers le peuple ukrainien ne faiblira jamais. Les services de défense et de sécurité britanniques continueront d’être une force vitale pour contrer l’agression russe, et ils auront toujours notre plein soutien.