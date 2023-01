Boris Johnson en tête de liste alors que les députés déclarent 8 millions de livres sterling de revenus extérieurs

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les députés ont déclaré 8 millions de livres sterling de revenus en plus de leurs salaires parlementaires, Boris Johnson représentant plus d’un quart du total.

L’ancien Premier ministre a gagné 2,3 millions de livres sterling au cours des 12 derniers mois, en plus du salaire de 84 000 livres qu’il reçoit en tant que député.

La quasi-totalité de cet argent est arrivée depuis que M. Johnson a quitté Downing Street en septembre, et comprend 1,8 million de livres sterling de frais de parole et 510 000 £ pour ses mémoires à venir, a déclaré jeudi.

La nouvelle de l’avance des mémoires de M. Johnson est venue lorsqu’il est apparu que le contribuable pourrait finir par dépenser plus de 222 000 £ en frais juridiques pour défendre l’ancien Premier ministre d’une enquête de la Chambre des communes sur la question de savoir s’il avait induit le Parlement en erreur au sujet du partygate.

Le total des revenus extérieurs de M. Johnson fait de lui le député le mieux payé de l’année écoulée, dépassant de loin son prédécesseur Theresa May, qui a déclaré 965 000 £ en frais de parole.

La plupart des revenus de Mme May sont utilisés pour financer son bureau privé et son travail caritatif, l’ancien Premier ministre touchant un salaire annuel de 85 000 £ en plus du salaire de son député.

Au total, les députés ont déclaré 8,07 millions de livres sterling de revenus extérieurs au cours de l’année écoulée, y compris des paiements pour un deuxième emploi, des discours, des apparitions à la télévision et des livres.

Seuls trois députés représentent la moitié des revenus extérieurs déclarés : M. Johnson ; Mme May et l’ancien procureur général Sir Geoffrey Cox, qui a gagné 880 290 £ grâce à son travail juridique.

Sir Geoffrey a été critiqué en 2021 après qu’il est apparu qu’il avait utilisé une procuration pour voter au Parlement alors qu’il travaillait sur une enquête sur la corruption dans les îles Vierges britanniques.

Parmi les autres hauts revenus, citons Matt Hancock, qui a déclaré 442 697 £ ​​au cours de l’année écoulée, dont 320 000 £ en apparaissant dans I’m A Celebrity, Get Me Out Of Here!

Neuf des 10 meilleurs salariés étaient des députés conservateurs, David Lammy étant le seul député travailliste dans le top 10, déclarant 108 259 £. Cela comprenait 48 908 £ de frais de parole et 53 500 £ pour la présentation d’émissions sur LBC.

Quelque 39 députés ont été payés plus que le salaire médian britannique de 31 000 £ en seuls revenus extérieurs, bien que 409 n’aient déclaré aucun revenu extérieur.