Sir Ed Davey a affirmé que le Premier ministre avait systématiquement ignoré Cobra et Sage (Groupe consultatif scientifique pour les urgences) tout au long de la pandémie Covid-19 et laissé des décisions difficiles jusqu’à la dernière minute.

«Il était en retard le premier, il était en retard le deuxième, en retard le troisième – et c’est parce qu’il ignore les conseils des experts.

Il a ajouté: «Il semble toujours reporter les décisions difficiles à la dernière minute et cela signifie que les gens finissent par en payer le prix, soit en perturbant leur vie, soit, dans certains cas, avec leur vie eux-mêmes.

« J’ai peur que, oui, nous soutiendrons ces mesures, mais nous souhaitons juste que le Premier ministre soit un peu plus compétent. »

Michael Gove a déclaré à BBC Breakfast: « Les quatre médecins en chef du Royaume-Uni se sont rencontrés et ont discuté de la situation hier et leur recommandation était que le pays doive passer au niveau 5, le niveau d’alerte le plus élevé disponible qui signifiait qu’il y avait un danger imminent pour le NHS d’être débordé à moins que des mesures ne soient prises.