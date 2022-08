Boris Johnson “en congé à terre” alors que le Royaume-Uni fait face à la récession, déclare le patron d’Asda

Boris Johnson est parti en “congé à terre” tandis que la Grande-Bretagne se précipite vers la récession, a déclaré le président conservateur d’Asda, Stuart Rose, dans des remarques cinglantes sur la réponse du gouvernement à la crise du coût de la vie.

Le Premier ministre a été accusé d’avoir traité ses dernières semaines de mandat comme “une grande fête” après s’être rendu en Grèce pendant une semaine – ses deuxièmes vacances en quinze jours.

Lord Rose a accusé le gouvernement d’être “très, très lent à reconnaître ce train qui descend dans le tunnel” alors qu’il appelait à davantage de soutien pour les familles durement touchées.

“Nous devons agir”, a déclaré le patron d’Asda à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme. “Le capitaine du navire est en congé à terre, c’est vrai – personne n’est en charge pour le moment.”

Il a ajouté : « Nous allons avoir un budget d’urgence, nous dit-on. Quand l’effet réel de ce budget aura-t-il lieu? Allons-nous attendre octobre, novembre, décembre ? L’inflation n’est pas là à nous attendre.

Le pair conservateur a déclaré qu’une récession était “inévitable” et a fait valoir qu’il était vital de “s’occuper de ceux qui ne peuvent pas prendre le coup” – avant de critiquer le manque de clarté dans les plans de soutien offerts par les candidats à la direction conservatrice Liz Truss et Rishi Sunak.

“Ce qui me dérange un peu à propos de l’élection à la direction, c’est que tout le monde jette de l’argent sur tout, et nous ne pouvons pas tout nous permettre et nous devons revenir à l’économie de base du bon sens”, a-t-il déclaré.

Lord Rose a déclaré que l’inflation “pernicieuse” est “une crise qui n’est pas sur le point de disparaître”, ajoutant : “Si nous ne la tuons pas, dès que possible, nous allons tous en payer le prix”.

Critiquant le plan de Liz Truss de « viser la croissance » avec des réductions d’impôts, Lord Rose a déclaré : « Je ne crois pas que vous puissiez vous sortir de l’inflation… vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps, et l’un vient avant le autre.”

Ses commentaires interviennent alors que l’inflation a atteint un sommet en 40 ans de 10,1% et a accentué la pression sur les familles aux prises avec des factures et des prix alimentaires en hausse.

Et l’analyse de Citizens Advice montre qu’un Britannique sur quatre (24%) ne sera pas en mesure de payer ses factures d’énergie en octobre, ce qui en endettera 13 millions.

Interrogé sur le manque d’action, le ministre du Cabinet, Kit Malthouse, a déclaré que lui et d’autres ministres “réfléchissaient attentivement aux différentes cartes que le Premier ministre pourrait jouer à l’automne”.

Mais Malthouse a déclaré que le gouvernement ne pouvait pas agir cet été. “Je ne peux pas, j’ai peur de faire des annonces politiques maintenant”, a déclaré le député conservateur à la BBC. Petit-déjeuner. “Mais ce que je peux faire, c’est mettre un nouveau Premier ministre en bonne forme.”

Il a ajouté: “Nous mettons le gouvernement sur le pied de guerre, si vous voulez, de sorte qu’un nouveau Premier ministre dans quelques semaines à peine puisse maintenant prendre des décisions rapides sur l’endroit où il ou elle veut emmener le pays et l’économie.”

Cependant, Truss, le favori des dirigeants conservateurs, ne s’est pas encore engagé à effectuer des paiements directs supplémentaires pour aider le public avec d’énormes hausses des factures d’énergie attendues à partir d’octobre.

Sunak – qui a déclaré qu’il engagerait environ 5 milliards de livres sterling de paiements supplémentaires aux plus vulnérables – a déclaré que ce serait un “échec moral” de ne pas offrir plus d’aide dans une attaque cinglante contre Truss lors des rafles d’hier soir en Écosse.

L’ex-chancelier a déclaré que le projet de son rival de donner la priorité aux réductions d’impôts et de supprimer les prélèvements verts sur les factures signifierait que “des millions de personnes risquent de basculer dans la misère”.

Truss a refusé de s’engager à davantage de soutien – et a rejeté le plan du parti travailliste visant à geler le plafond des prix de l’énergie par le biais d’augmentations prévues en octobre et janvier comme un « sparadrap de six mois ».

M. Malthouse a défendu le Premier ministre contre les affirmations qu’il avait vérifiées. “Il reste en contact avec le personnel et est informé par le n ° 10, j’imagine”, a-t-il déclaré à Sky News lorsqu’il a été interrogé sur les dernières vacances de Johnson.

Le Premier ministre passerait une grande partie des dernières semaines de son poste de premier ministre à Chequers, la maison de campagne de grâce et de faveur du Buckinghamshire.