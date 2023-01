Boris Johnson effectue une visite surprise en Ukraine pour rallier le soutien à Kyiv et visite la ville où des fosses communes ont été découvertes

BORIS Johnson a effectué une visite surprise en Ukraine ce matin, passant du temps dans plusieurs villes, pour rallier le soutien à Kyiv.

L’ancien Premier ministre a été repéré dans la ville de Bucha, où une fosse commune remplie de centaines de victimes d’un massacre russe a été découverte l’année dernière.

Boris Johnson a visité la ville de Borodianka Crédit : Reuters

M. Johnson a également été vu dans la ville ukrainienne de Borodianka et dans d’autres banlieues de Kyiv.

L’ex-Premier ministre a déclaré dans un communiqué : “C’est un privilège de se rendre en Ukraine à l’invitation du président Zelensky.

“La souffrance du peuple ukrainien dure depuis trop longtemps.

“La seule façon de mettre fin à cette guerre est que l’Ukraine gagne – et qu’elle gagne aussi vite que possible. C’est le moment de redoubler d’efforts et de donner aux Ukrainiens tous les outils dont ils ont besoin pour terminer le travail.

“Plus tôt Poutine échouera, mieux ce sera pour l’Ukraine et pour le monde entier.”