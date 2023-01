Boris Johnson effectue une visite surprise en Ukraine déchirée par la guerre pour rencontrer le président Zelenskyy et promettre son aide

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a effectué une visite surprise en Ukraine dimanche où il a rencontré le président Volodymyr Zelenskyy et a promis le soutien de son pays dans sa guerre contre la Russie.

Boris, qui était Premier ministre lorsque la Russie a envahi l’Ukraine fin février 2022, a déclaré que le Royaume-Uni “restera avec l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra”.

“Vous allez gagner et vous allez faire sortir tous les Russes de votre pays, mais nous serons là pour le long terme”, a déclaré Johnson. “Et nous voudrons aussi vous aider à reconstruire.”

Au cours de son voyage, l’ancien Premier ministre a visité Borodyanka et Bucha, les banlieues de la capitale ukrainienne qui ont été témoins de certaines des atrocités les plus horribles de la guerre.

Le gouverneur régional de Kyiv, Oleksiy Kuleba, a déclaré à Johnson que plus de 160 habitants avaient été tués à Borodyanka pendant l’occupation russe de la ville pendant un mois l’année dernière, bien qu’environ 60% des habitants soient revenus depuis.

A Kyiv, le président Zelenskyy et de hauts responsables, dont le ministre des Affaires étrangères, ont fait la queue pour accueillir personnellement l’ancien Premier ministre britannique.

Pendant son mandat, Johnson a cherché à positionner Londres comme l’un des principaux alliés de Kyiv à l’Ouest. Il visitait fréquemment Kyiv et appelait fréquemment Zelenskyy.

Pendant ce temps, les partisans de l’Ukraine ont promis des milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine lors d’une réunion à la base aérienne de Ramstein en Allemagne vendredi. Les dirigeants internationaux de la défense ont discuté de la demande urgente de l’Ukraine pour les chars Leopard 2, et l’échec à trouver un accord a éclipsé les nouveaux engagements.

“C’est le moment de redoubler d’efforts et de donner aux Ukrainiens tous les outils dont ils ont besoin pour terminer le travail. Plus tôt Poutine échouera, mieux ce sera pour l’Ukraine et pour le monde entier”, a déclaré Johnson dans un communiqué.

La semaine dernière a été particulièrement tragique pour l’Ukraine, même selon les normes d’une guerre brutale qui dure depuis près d’un an, tuant des dizaines de milliers de personnes, déracinant des millions d’autres et provoquant une vaste destruction de villes ukrainiennes.

Un barrage de missiles russes a frappé un complexe d’appartements dans la ville de Dnipro, dans le sud-est du pays, le 14 janvier, tuant au moins 45 civils. Mercredi, un hélicoptère du gouvernement s’est écrasé dans un bâtiment abritant une école maternelle dans la banlieue de Kyiv. Le ministre ukrainien de l’Intérieur, d’autres responsables et un enfant au sol figuraient parmi les 14 personnes tuées.

Zelenskyy a juré dimanche que l’Ukraine finirait par l’emporter dans la guerre.

“Nous sommes unis parce que nous sommes forts. Nous sommes forts parce que nous sommes unis”, a déclaré le dirigeant ukrainien dans une allocution vidéo à l’occasion de la Journée de l’unité de l’Ukraine, qui commémore l’union de l’est et de l’ouest de l’Ukraine en 1919.

