Boris Johnson effectue une visite surprise en Ukraine dans un contexte de contrôle renouvelé des finances | Politique Nouvelles

Boris Johnson a effectué une visite surprise en Ukraine au milieu d’un examen approfondi de ses finances personnelles.

L’ancien Premier ministre a déclaré que c’était un “privilège” d’être invité dans ce pays déchiré par la guerre par le président Volodymyr Zelensky, avec qui il a eu une relation de travail étroite pendant son mandat.

Downing Street a indiqué que Rishi Sunak était “soutien” à la visite, après avoir affirmé que cela pourrait saper son autorité en matière de politique étrangère.

Dernière guerre en Ukraine : un allié de Poutine met en garde l’Occident contre les livraisons d’armes

M. Johnson a été photographié en train de visiter Borodianka près de Kyiv – une ville fortement endommagée par l’invasion russe.

Dans un communiqué, M. Johnson a déclaré: “La souffrance du peuple ukrainien dure depuis trop longtemps.

“La seule façon de mettre fin à cette guerre est que l’Ukraine gagne – et qu’elle gagne aussi vite que possible. C’est le moment de redoubler d’efforts et de donner aux Ukrainiens tous les outils dont ils ont besoin pour finir le travail.”

Un porte-parole de M. Johnson a ajouté qu’il soutenait pleinement la politique du gouvernement britannique sur l’Ukraine, y compris la récente décision d’envoyer des chars Challenger 2.

L’ancien Premier ministre s’est présenté comme un allié clé de Kyiv pendant son séjour au numéro 10, apportant son soutien et appelant les alliés occidentaux à emboîter le pas dans les premiers jours de l’invasion russe en février dernier.

Alors que son poste de Premier ministre en proie à des scandales se déroulait, M. Johnson a été accusé d’avoir utilisé des voyages en Ukraine ou des appels téléphoniques avec M. Zelenskyy comme distraction pour les crises à la maison.

Ce voyage intervient au milieu des allégations du président de la BBC, Richard Sharp a aidé l’ancien premier ministre à obtenir une garantie pour un prêt – et que M. Johnson a ensuite recommandé M. Sharp pour le rôle de président de la BBC.

Le porte-parole de M. Johnson a nié le rapport comme “des ordures”, mais le parti travailliste a appelé à des enquêtes indépendantes pour établir les faits derrière “l’affaire trouble”.

Le Guardian a rendu compte des projets de M. Johnson de se rendre en Ukraine plus tôt en janvier.

Lire la suite:

Le ministre des Affaires étrangères élude les questions sur les dernières allégations de « sorcellerie » de Boris Johnson

Les hauts conservateurs ont fait part de leurs inquiétudes concernant le voyage, le président du comité restreint de la défense des Communes, Tobias Ellwood, déclarant au journal que M. Johnson ne devrait “pas interférer avec la messagerie ou les lignes de communication officielles” entre Londres et Kyiv.

Mais l’attaché de presse de M. Sunak a déclaré qu’il “soutient toujours tous les collègues montrant que le Royaume-Uni est derrière l’Ukraine et continuera à les soutenir”.

Le Premier ministre a suivi les traces de M. Johnson et Liz Truss en étant un fervent partisan de Kyiv.

Il s’est rendu en Ukraine en novembre, promettant un soutien britannique continu au pays déchiré par la guerre dans la lutte contre les forces de Moscou.

Plus tôt cette semaine, M. Johnson a pris la parole lors d’une table ronde sur l’Ukraine au Forum économique mondial de Davos, où il a été présenté comme une “figure légendaire” en Ukraine.

M. Sunak, quant à lui, a évité le rassemblement annuel dans la station de ski suisse exclusive.